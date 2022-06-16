Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bilim ve Sanat Merkezini gezdi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret etti.

Genel yetenek, resim ve müzik gibi dallarda yetenekli olan öğrencilerin sınavla seçildiği Bilim ve Sanat Merkezinde atölye ve laboratuvarları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ekinci, özel çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklara verilecek kaliteli bir eğitimin önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Ekinci, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz genel yetenek, resim, müzik, dijital tasarım, robotik kodlama, teknoloji, yabancı dil, zekâ oyunları gibi birçok alanda eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bizler de ilimizdeki eğitim kalitesini daha da artırarak çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi ziyaretinde Vali Ekinci’ye İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Şube Müdürleri ve BİLSEM Müdürü Mahmut Yılmaz eşlik etti.