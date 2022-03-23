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Bingöl Mevlana Ortaokulu satrançta Türkiye şampiyonasına katılacak
Erzurum’da gerçekleşen bölge satranç turnuvasında 4’üncü olan Bingöl Mevlana Ortaokulu, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Eğitim 23.03.2022, 11:26
Erzurum’da gerçekleşen bölge satranç turnuvasında 4’üncü olan Bingöl Mevlana Ortaokulu, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde okul sporları çalışması kapsamında düzenlenen satranç turnuvasının bölge yarışmaları düzenlendi.
18-22 Mart tarihlerinde Erzurum’da gerçekleşen turnuvada Mevlana Ortaokulu 4’üncü olarak Sivas’ta düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası katılma hakkı kazandı.
Okul idaresi, mücadelede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.