Binali Yıldırım, Trabzon’da anaokulu açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Trabzon’da “81 İl 81 Anaokulu” projesi kapsamında yaptırılan anaokulunun açılışına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Trabzon’da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Türk Kızılay’ın “81 İl 81 Anaokulu” projesi çerçevesinde 61.’si yaptırılan Fatma Tuna Kızılay Anaokulu’nun açılışına katıldı. Ortahisar ilçesinde iş adamı Erol Tuna’nın bağışı ile yaptırılan ve hayatını kaybeden annesinin isminin verildiği anaokulu açılışına Yıldırım’ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eğitime yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirterek, “Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbiriyle yaklaştırdık. Ama bütün bunları yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Onun içinde her türlü terör örgütü ile PKK, FETÖ, DAEŞ ile amansız mücadele verdik ve bu günlere geldik. Ülkemizin her köşesinde barağımız dalgalanıyor, ocaklarımız tütüyor, yaylalarımızda besicilerimiz işlerini yapıyor, vatandaşımız rahatça seyahat edebiliyor. Dünyada heyecan uyandıran projeler gerçekleştiren kardeşiniz olarak beni Yavuz Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Avrasya ve Ovit bu kadar heyecanlandırmadı. Şu eser çok mütevazı ama bunda duyduğum heyecan ve mutluluk o büyük eserlerden daha fazla. Çünkü buradaki iş geleceğe yatırım. Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan duanın ardından anaokulunun açılışı yapıldı. Anaokulunda eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterileri izledi. Yıldırım daha sonra anaokulu bahçesinde eşi Semiha Yıldırım ile birlikte fidan dikti.