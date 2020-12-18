Bilkent Üniversitesi bütün öğrencilere neden ayna gönderdi?

Korona virüsü salgınında güz dönemi sınavlarının büyük kısmını yüz yüze gerçekleştiren Bilkent Üniversitesi, öğrencilerin başlattığı kampanyanın ardından sınavların tamamını online yapma kararı aldı.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre üniversite yönetimi uzaktan gerçekleşecek sınavlar öncesinde öğrencilerin evlerine sınavlarda kopya çekilmesinin önüne geçilmesi amacıyla ayna gönderdi.

Canım üniversitem kopya çekmeyelim diye ayna yolluyor sizinde öğrencilerine güvenmediği için ayna yollayan okulunuz yok mu #bilkentüniversitesi pic.twitter.com/Mxtl7FC0vV — Beril (@berilseydaoglu) December 15, 2020

canım okulum Bilkent Üniversitesi online sınavlarda kopya çekilmesin diye bütün öğrencilerine arkalarına koymaları için ayna gönderecekmiş???????? öğrencisine ücretsiz ayna göndermeyen de kendisine okul demesin bi zahmet ???? pic.twitter.com/ysd6mj9ZNZ — Berkay Koçer (@berkay_kocer) December 15, 2020