Bilişim Garajı ve Mektebim Koleji iş birliği güçlenerek devam ediyor

Bilişim Garajı, 2016 yılından bu yana iş birliğini yaptığı Mektebim Koleji’nin Endüstri 5.0 vizyonunun önemli destekçisi olacak.

Türkiye’nin önde gelen online eğitim platformlarından Bilişim Garajı, eğitim sektörünün en önemli markalarından Mektebim Koleji ile 2016 yılından bu yana sürdürdüğü iş birliğini, bu yıl da güç tazeleyerek devam ettirecek. Bilişim Garajı Kurucu Ortağı Zerrin Topal ve Mektebim CEO’su Elif Çağlayan’ın katılımıyla gerçekleşen tören ile iki kurum arasındaki uzun soluklu ve güçlü ortaklığın bu yıl da devam etmesi için imzalar atıldı. Kuruluşundan bu yana K-12 seviyesindeki eğitim kurumlarına ‘bilişimle üretim’ eğitimleri sağlayan online eğitim platformu, ‘okul’, ‘öğrenme’, ‘eğitim’ gibi kavramların tüm dünyada hızla dönüşmesi karşısında öğrencilerin disiplinler arası, uygulamalı bilgi ve beceri kazanmasını hedefliyor. Teknoloji ve sanat alanlarındaki uzman ekibiyle, eğitim kurumlarına hizmet sunuyor.

Odak noktası Endüstri 5.0

İnsansız teknoloji devri olarak da bilinen Endüstri 5.0 kavramını odağına alan kolejin hedefi yenilikçi, girişimci ve dünya vatandaşı olma bilinci yüksek öğrenciler yetiştirmek. Online eğitim platformu, 2012 yılından bu yana uluslararası eğitim kurumlarının da dikkatini çeken AR-GE çalışmaları, uzman ekibi ve deneyimiyle bu alanda da koleje destek vermeye devam ediyor.

Endüstri 5.0 vizyonu noktasında kolejin önemli bir destekçisi olan online eğitim platformu, hızla değişen dünyada iş hayatına ve sosyal yaşama atılacak olan çocuklara ihtiyaç duyacakları ‘evrensel becerileri’ kazandırmayı amaçlıyor. Online eğitim platformu, 350 okul markasıyla, 72 ilde, 100 bini aşkın öğrenciye ulaşarak eğitim kurumlarına ‘yeni okulculuk’ konusunda rehberlik edecek bir ekosistem sunmaya devam ediyor.