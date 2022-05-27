Bilimsel yayınları teşvik için akademisyenler ödüllendirildi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesinde bulunan akademisyenlere yıl içinde yapmış oldukları bilimsel yayınlar için teşekkür belgelerini sundukları ‘Bilimsel Yayın Teşvik Ödül Töreni’ düzenledi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da bilimsel yayınlar yapan akademisyenlerini desteklemek amacıyla “Bilimsel Yayın Teşvik Ödül Töreni” düzenledi. Üniversitenin Esenyurt’ta bulunan kampüsünde düzenlenen etkinliğe ödül alan akademisyenlerin yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz katılım sağladı. Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler önemli katılımcıların elinden teşekkür belgelerini ve ödüllerini aldı.

Açılış konuşmalarında bilimsel yayın konusunda daha önceleri üniversite olarak geride kaldıklarını fakat son yıllarda ilerleme kat ettiklerini aktaran Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, “Bu anlamda destek veren konunun önemini anlayan herkese teşekkür ederiz. Biz de üniversite olarak sizleri desteklemeye üniversitemizi daha da ileri taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bilimsel çalışmalar bizlere ışık tutmaktadır”

Ödül töreni öncesi konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, üniversite olarak akademik anlamda ışık tutan bilimsel çalışmaların her yıl artarak devam edeceğini aktararak, “Üniversitemiz, Esenyurt’un ilçesinin ve ilçe adını kullanan tek üniversitedir. Bu anlamda üniversitemizin gelişmesi ve genişlemesi, sadece İstanbul için değil özellikle ülkemizin en büyük ilçesi olan Esenyurt için de çok anlamlı olacaktır. Üniversite akademisyenlerimizin yapmış olduğu araştırmalar önleyici yani bazı sıkıntılarımızı giderici özellikle de bilimsel alanda duyduğumuz bazı eksiklikleri giderici ve önümüzü açıcı bilgiler içermektedir. Bu bilgiler özellikle akademisyenlerimizin tecrübeleri doğrultusunda ortaya çıkmış olup öğrencilerimize, bizlere ve birime ışık tutmaktadırlar. Bu anlamda üniversitemizin her yıl artan ivme ile devam edecek olan çalışmalar, akademik-bilimsel teşvikler sayesinde de devam edecektir. Bu devamlılık sadece üniversitemiz için değil aynı zamanda üniversitelerin görevi olan bilime ışık tutmak, bulundukları yerlere önderlik yapmak ve herhangi bir alanda öne çıkma doğrultusunda yön gösterici olacaktır” diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“Bilimsel yayınlar hem üniversitemizi hem de ülkemizi yukarıya taşıyor”

Üniversite olarak yayın sayılarını 223’e yükselttiklerini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Hecer, “Üniversitemiz 2013 yılında kuruluşundan bu yana bilimsel yayınları teşvik eden ilerici bir üniversitedir. Bu bağlamda da her yıl hocalarımıza teşvik etmek adına yaptıkları yayınlar için teşekkür belgelerini ve ödüllerini veriyoruz. Yayın sayılarımız her yıl artarak ilerliyor. Bugün de toplamda yayın sayımızı 223’e çıkarmış durumdayız. Bunun 23 tanesi Science Citation Index gibi cidden önemli indexlerde yayınlandı. Bu yayınlar hem bizim üniversitemizi hem de aynı zamanda ülkemizi yukarı sıralara taşıyor. Bir üniversitenin akademik değeri ve ne kadar iyi olduğu yayın sayısı ile ölçülüyor. Bu yüzden emeği geçen tüm akademisyenlere, hocalarımıza ve bu yayınlarda bizleri gerçekten teşvik eden Mütevelli Heyeti Başkanımız Orhan Özyurt’a da teşekkür ederim” dedi.

Tören toplu fotoğraf ve kokteyl sonrası sona erdi.