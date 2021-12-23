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Bilim ve Sanat Merkezleri (Bilsem) yaygınlaşıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerinde destek veren BİLSEM’leri yaygınlaştırıyor. BİLSEM’lere erişimi artırmak için yapılan çalışmalar sonunda 81 ilde 183 olan BİLSEM sayısı 2021 yılı sonunda 225’e çıktı. Böylece BİLSEM sayısı, yüzde 23 artmış oldu. 225. BİLSEM, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar’ın adını taşıyan bilim ve sanat merkezi olarak Ankara’da kuruldu.

Eğitim 23.12.2021, 12:36
Bilim ve Sanat Merkezleri (Bilsem) yaygınlaşıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerinde destek veren BİLSEM’leri yaygınlaştırıyor. BİLSEM’lere erişimi artırmak için yapılan çalışmalar sonunda 81 ilde 183 olan BİLSEM sayısı 2021 yılı sonunda 225’e çıktı. Böylece BİLSEM sayısı, yüzde 23 artmış oldu. 225. BİLSEM, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar’ın adını taşıyan bilim ve sanat merkezi olarak Ankara’da kuruldu.

BİLSEM’lerden 1.305 fikrî mülkiyet tescili rekoru

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde tüm BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenlere yönelik fikrî mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi ve BİLSEM’lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı.

BİLSEM’ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1.245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1.305 ürünün tescili alındı.

Her BİLSEM’e 1.000 kitaplık kütüphane

BİLSEM’lerin tamamında en az bin kitaplık kütüphane kurulması projesi de başarıyla sürdürülüyor. Mevcut BİLSEM’lerin hepsinin kütüphanesi tamamlandı. Her yeni açılan BİLSEM’e de en az bin kitaptan oluşan kütüphanelerin yapımı devam ediyor.

BİLSEM sayısı 350’ye çıkacak

Öğrencilerin belirledikleri sorun alanlarına yönelik çözümlerini tamamen kendi tasarım ve emekleriyle ürüne dönüştürüp topluma kazandırmalarını, yerli ve millî üretimi desteklemek için fikrî mülkiyete büyük önem verdiklerini vurgulayan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu kapsamda BİLSEM’lerde patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

BİLSEM’ler için Bakanlık hedefinin 2021 yılında 183 tescil olduğunu hatırlatan Bakan Özer, yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini,1.305 tescil ile hedefin çok üzerinde bir başarı elde edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını kaydetti.

Bakanlık olarak eğitim kalitesini sürekli artırmaya devam ederken özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalara da ayrı bir önem atfettiklerini belirten Bakan Özer, şunları söyledi:

“Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM’lerin altyapı ve imkânlarını sürekli iyileştiriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM’lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini de artırmaya çalışıyoruz. 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225’e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350’ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık.”

BİLSEM’lerde fikrî mülkiyet ve sinai haklar kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunun altını çizen Özer şunları kaydetti:

“Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde BİLSEM yönetici ve öğretmenlerimize fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikrî mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılında BİLSEM’ler için hedefimiz, 183 ürün tescili almaktı. BİLSEM’ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1.305 ürünün tescili alındı. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikrî mülkiyet ve sınai haklarla ilgili BİLSEM’lerde oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır.”

Bu çalışmalarda kendilerine sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a teşekkür ettiğini ifade eden Özer, süreci başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarını, 81 il millî eğitim müdürü, BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerini kutladığını belirtti.

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