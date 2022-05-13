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Bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçları açıklandı

Özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim veren bilim ve sanat merkezlerine bu eğitim öğretim yılında 924 bin 24 öğrencinin aday gösterildiğini ve aday gösterilen öğrencilerin hafta sonları uygulamaya alındığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ön değerlendirmenin başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydetti.

Eğitim 13.05.2022, 12:19
Bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçları açıklandı

Özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim veren bilim ve sanat merkezlerine bu eğitim öğretim yılında 924 bin 24 öğrencinin aday gösterildiğini ve aday gösterilen öğrencilerin hafta sonları uygulamaya alındığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ön değerlendirmenin başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydetti.

Genel zihinsel yetenek alanından 631 bin 324 öğrenci, resim yetenek alanından 294 bin 543 öğrenci ve müzik yetenek alanından 142 bin 254 öğrenci bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilmişti. 19 Mart 2022 tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları tamamlandı.

"Genel zihinsel yetenek alanında bu yıl ilk defa Bildiren Sözel Olmayan Test (BNV) kullanılmıştır"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Önceki yıllarda ön değerlendirme aşamasında tüm yetenek alanları için sadece tablet bilgisayar uygulaması yapılırken bu eğitim öğretim yılında her yetenek alanı için farklı bir ölçme aracı geliştirdik ve uyguladık. Genel zihinsel yetenek alanında bu yıl ilk defa Bildiren Sözel Olmayan Test (BNV) kullanılmıştır. Ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk kez resim yetenek alanında Görsel Altı Testi, müzik yetenek alanında ise Müzikal Yatkınlık Testi farklı bir merkeze ihtiyaç duyulmadan öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda uygulandı.”

Ön değerlendirme uygulama sonuçları bugün www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci seçim sürecinin ön değerlendirme uygulamalarında başarılı olan adaylar her yetenek alanı için ayrı ayrı bireysel değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme süreci 13 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve bireysel değerlendirmeye alınacak adayların giriş belgeleri 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak.

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