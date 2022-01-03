Bilgi Evleri ikinci döneme hazır

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Hüdavendigâr ile Emek Bilgi Evi’nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, özgüveni yüksek fertler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor. Akıl zekâ oyunları, satranç, gitar, ney, resim, drama, sulu boya ile temel fotoğrafçılık eğitimleriyle hizmet veren merkez, zengin kütüphanesi ve ders çalışma salonlarıyla da dikkat çekiyor.

Uzmanlar nezaretinde yapılacak atölye çalışmalarının ikinci döneminin şubat ayında başlayacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Bilgi Evleri’mizden faydalanan öğrencilerimiz ilk dönemlerini oldukça verimli geçirdi. Çalışma arkadaşlarımız ikinci dönem hazırlıklarına başladı. Kurslarımıza gelmek isteyenler, Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından online başvuru yapabilir. Ayrıca, vatandaşlarımız kütüphane ve ders çalışma salonlarından tatil boyunca faydalanabilir” dedi.