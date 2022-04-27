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Bilecik’te ’İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar’ adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

Bilecik’te ’İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar’ adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Sergiyi açan Eyüp Ulugöl, esin kaynağının slim face olduğunu söyleyerek, "Kitap kapağını gördüğümde arkadaşımın yüzüyle çok eşleştiğini fark ettim ve bir deneme yaptım" dedi.

Eğitim 27.04.2022, 12:10
Bilecik’te ’İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar’ adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

Bilecik’te ’İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar’ adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Sergiyi açan Eyüp Ulugöl, esin kaynağının slim face olduğunu söyleyerek, "Kitap kapağını gördüğümde arkadaşımın yüzüyle çok eşleştiğini fark ettim ve bir deneme yaptım" dedi.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi önünden kitap okumayı arttırmak için oluşturulan farkındalık dahilinde İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar Sergisi kuruldu. Sergiyi gezen vatandaşlar ilginç bir deneyim yaşadıklarını anlatarak, ilk defa böyle bir sergi gezdiklerini söyledi. Yapılan sergi hakkında bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane Görevlisi Eyüp Ulugöl, "Kitapların kapaklarıyla ilgili değişik bir şeyler yapmak isterken daha önce esin kaynağı slim faceden esinlenmiş halk kütüphanecilerin yaptığı çalışmadan esinlenerek, bireysel bir çalışmayı toplu çalışmayla sergi haline getirmek istemiştim. Esin kaynağımız aslında kütüphanecilerin bulduğu slim face’dir. Orada vücudun bir parçası ya da yüzüyle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Bizim çalışmalarımızın tamamı yüzle alakalı çalışmalar. Yani insanların yüzlerini kitap yüzleriyle birleştirerek tamamen doğal çekimlerle, herhangi bir uygulamayla birleştirmeden bu çalışmaları yaptık" dedi.

"Kitap kapağını gördüğümde arkadaşımın yüzüyle çok eşleştiğini fark ettim ve bir deneme yaptım"

Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane Görevlisi Eyüp Ulugöl, açıklamasının devamında ilk fotoğrafında yine kütüphaneci bir arkadaşımın fotoğrafını kullandığı anlatarak, "Kütüphaneciler belki bilenler biliyordur. Raf kontrolü yapalar. Kitap kapağını gördüğümde arkadaşımın yüzüyle çok eşleştiğini fark ettim. Bir deneme yaptık 2015 yılında. Daha sonra birkaç tane kitap daha bulduktan sonra. İlk sergimizi 2017 yılında Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Kütüphanesi’nde açtık. Sonra 2018 yılında tekrar aynı sergiyi geliştirerek Kütüphane Haftası’nda bir sergi daha yapıldı. 2019 yılında Bitlis İl Halk Kütüphanesi’nde, 2020 yılında da Muş’ta sergimiz açıldı. Bu yıl da birkaç ilaveyle Bilecik İl Halk Kütüphanesi’nde sergimizi açtık. Fotoğraflar bulmaya, eklemeye devam ediyoruz. Kütüphane dostlarını, kitapseverleri kitabı sadece okumaya değil belki sanatla da birleştirmeye davet ediyoruz. Kütüphane ile ilişkilerini farklı bir boyuta çekmelerini daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Kütüphanelere, kitaplara dikkat çekmek için yapılmış bir çalışmaydı bu. Artarak devam etmesini bekliyoruz. Dileyenler sosyal medya platformlarında bunların yüzlerce binlerce örnek veriyorlar dileyenler onlara bakabilirler. Bu çalışmada kitapların sadece okumak için değil aynı zamanda başka eylemler için de sanatsal çalışmalar için de kullanılabileceğini göstermek istedik. Kitap sadece okumak için değildir, aynı zamanda bu kitapları üreten insanlardır. Okuyucuları da insanlardır. İnsanlarla farklı farklı ilişkiler kurulabileceğine dikkat çekmek istemiştik" ifadelerine yer verdi.

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