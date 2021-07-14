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Bilecik Valisi Şentürk, Cumhurbaşkanlığına atandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Eğitim 14.07.2021, 09:36
Bilecik Valisi Şentürk, Cumhurbaşkanlığına atandı
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atandı.

2018’in Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanan vali atamalarına ilişkin kararnameyle İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinden Bilecik Valiliğine atanan Bilal Şentürk, bu sabah yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atandı. Kararnamede, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personele ve Prensipler Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’nci ve 13’üncü maddeleri gereğince Bilal Şentürk atanmıştır" denildi.
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