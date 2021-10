Bilecik Valiliğine atanan Kemal Kızılkaya göreve başladı

İstanbul’un Sultanbeyli İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken, Cumhurbaşkanlığı’nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararlarıyla Bilecik Valiliğine atanan Dr. Kemal Kızılkaya göreve başladı.

Vali Kızılkaya’yı, Bilecik Valiliği önünde Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kaymakamlar, kurum müdürleri karşıladı.

Ardından makamına çıkan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, burada gazetecilere açıklama yaptı. Vatandaşlara her zaman kapısının açık olduğunu anlatan Vali Kızılkaya; "Bugün Cenab-ı Allah’a hamd ederek ve bismillah diyerek kutlu vazifeye başlamış bulunuyorum. Başlarken, şunu ifade etmeliyim ki; beni bu göreve layık görerek vazifelendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim utandırmasın. Bilecik, kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Cihan devleti Osmanlı’nın temellerinin atıldığı çok önemli bir başlangıç noktası. Konumu ile sahip olduğu kültürel, doğal, sosyal, ekonomik değerleriyle gelişmeye devam eden bir şehrimiz" dedi.

"Bilecikli tüm hemşerilerimi tanımaya, tanışmaya buraya davet ediyorum"

Vali Kızılkaya konuşmasının devamında, "Zaman içerisinde Bilecik’imizi bekleyen önümüzdeki meselelerini toplumun bütün kesimleriyle hep birlikte beraber çözüm arayacağız ve elimizden geleni yapacağız. Ama önce her şey tanımakla, tanışmakla başlar. Ne diyor Yunus Emre, ’Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz’. Bu vesileyle Bilecikli tüm hemşerilerimi tanımaya, tanışmaya buraya davet ediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum ki; vatandaşlarımıza kapım her zaman açık olacaktır. Bilecikli hemşerilerimin hizmetinde sürekli her daim olduğumu bilmelerini isterim. İletişim kanallarımızın hep açık olduğunu, ortak aklı beraber yürüteceğimizi ifade ediyorum. Bu vesile ile tekrar en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Sorumluğumuzun ve yükümlüğümüzün bir kat daha arttığını farkındayım"

Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dünyaya geldiğini anlatan Vali Kızılkaya, "Eşim Domaniçli. Domaniç biliyorsunuz Kayı Boyu’nun yaylası. Söğüt ve Domaniç bizim belki her yaz ziyaret ettiğimiz çok güzel bir beldemiz. Dolayısıyla yörenin yabancısı değilim. Buranın evladıyım. İlk görev yerim olan Bilecik’in benim için çok anlamlı olduğunu, sorumluğumuzun ve yükümlüğümüzün bir kat daha arttığını farkındayım. Bu sorumluluğu, yükü kaldırabilmek adına sizlerden destek ve dua bekliyorum" dedi.