BİHMED: "Alçakça yapılan iftiranın hesabını hukuk önünde vereceksiniz"

Bursa’da okul aile birliğinin gelir elde etmek için düzenlediği eğlencede dansöz oynatmasının imam hatip okulunun sorumluluğundaymış gibi gösterilmesine Bursa İmam Hatipliler Derneği’nden (BİHMED) tepki geldi.

BİHMED’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alçakça yaptığınız iftiranın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Milli Eğitim İl müdürlüğünden alınan resmi bilgilere göre bin öğrencili Çalı İlkokulunun ve Ortaokulunun bünyesinde bulunan imam hatip ortaokulumuz eğitim görmektedir. Bu okulda 80 imam hatip okulu öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Çalı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin sayısı 920’dir. Resmi yazılarda da görüleceği üzere 07.05.2022 tarihinde icra edilmek üzere Çalı İlkokulu aile birliği okul yararına olacak etkinlik için okul idaresinden 22.04.2022 tarihinde resmi izin talebinde bulunmuş, talep okul idaresi tarafından 28.04.2022 tarihindeki resmi yazısıyla uygun görülerek okulun çok amaçlı salonunda etkinliğin yapılmasına izin verilmiştir. Resmi bilgi notlarında da görüleceği üzere, etkinlik sırasında istenmeyen olayın yaşanması üzerine okul aile birliği yönetimi okul idaresi tarafından 09.05.2022 okula çağrılmış yaşanan olayla ilgili bilgilerine başvurulmuştur. Çalı İlkokulu aile birliği, yaşanan olaydan dolayı sorumluluklarını yerine getiremediklerini kabul etmiştir. Bu kabulden sonra okul idaresi Çalı İlkokulu okul aile birliği yönetiminin istifasını istemiş ve görevden ayrılmışlardır. Yaşanan bu talihsiz olayın bir eğitim kurumunda yaşanması bizleri ziyadesiyle üzmüş ve kabul edilebilir olmamakla beraber, yaşanan olayların hiçbir tarafında ve anında okulun bünyesindeki imam hatip okulumuzun, öğrencilerimizin, velilerimizin, imam hatip okul aile birliğimizin en ufak bir dahli, bilgisi ve kusuru olmamasına rağmen, sanki bu yaşananların sorumlusunun imam hatip okulumuzun gösterilmesi, bu milletin değerlerinden uzak hatta bu millete her fırsatta düşmanlık yapanların kinlerinin ve nefretlerinin alçakça dışa vurulmasıdır. Yıllardır darbelerle, katsayı ile önü kesilmeye çalışılan, her türlü iftira ile lekelemeye çalıştığınız, kirletemediğiniz ve asla kirletemeyeceğiniz imam hatip okullarımızın sahibi önce Yüce Allah sonra da bu necip milletin milli ve manevi değerlerine bağlı has evlatlarıdır. Yaşanan bu olay üstünden imam hatip okullarımıza atılan bu iftiranın hesabını, sorumlulardan hukuk önünde sonuna kadar soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."