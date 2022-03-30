Biga Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ödülle döndü

Çanakkaleli öğrenciler katıldıkları yarışmada 57 okul arasında dereceye girerek ödülle döndü.

Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı yemek yarışmasına katılan Çanakkaleli öğrenciler bronz madalya ile ödüllendirildi. Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Saffet Deniz’in yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilk defa Gastronominin ve aşçıların merkezi Bolu’da düzenlenen İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı yemek yarışmasına 43 ilden 57 okul 4’er kişilik ekiple katıldı. 26-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya okulumuz öğrencileri de katılarak bronz madalya aldı. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Selahattin Çetin önderliğinde öğrencilerimiz, Yunus Emre Sezen ’çeşmi nigar çorbası’, Yusuf Sarı ’mutan cana yemeği’, Umut Şahin Erol ’zerde tatlısı’ ve Saygın Çalı ise ’hibuskus şerbeti’ ile gümüş madalya almaya layık görüldüler. Öğrencilerimizin 180 dakika içerisinde yaptığı yemekleri ise 8 jüri üyesi değerlendirdi. Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.