Beytüşşebap’ta 7’den 70’e herkes kitap okuma seferberliğinde

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir köy okulunda hayata geçen projeyle, ilçe genelinde her gün mesai saati öncesi kitap okunuyor. Herkesin katıldığı kitap kampanyasına Mehmetçik de destek veriyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca İlk ve Ortaokulunda başlatılan "Hayatına Kitapla Yön Ver" kitap okuma projesi, ilk olarak okulda başlatıldı. Daha sonra bunu gören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde yayılmasını istedi. İlçe genelinde bütün kurum ve kuruluşlarda mesai başlamadan 20 dakika önce kitap okuma etkinliği başlatıldı. Ardından okullarda, derslerde ve ders aralarında kitap okuyan öğrencilere destek veren Mehmetçik de boş vakitlerinde kitap okumaya başladı.

İlçenin tamamına yayılan kitap okuma seferberliğine destek verilmesini talep eden öğretmen ve öğrenciler, kitap bağışlarını kabul etmeye başladı. Hayata geçen projenin amacı, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve öğrencilerin sınavlarda daha çabuk soru çözmelerini sağlamak.

Projenin amacını anlatan okulun fen bilgisi öğretmeni İpek Alıcı, sadece öğrencilerin değil, 7’den 70’e herkesin kitap okumaya başladığını kaydetti. Bir kelimeyi kullanırken farklı kelimeleri kullanan öğrencileri gördüklerini aktaran Alıcı, "Çok güzel devam ediyor. Herkesin hayal dünyası değişti. Herkese tavsiye ediyorum. Bu sayede herkese ulaştık" dedi.

Yahya Fatih Uğuz, projenin ülkenin dört bir yayılmasını istediklerini ifade etti. Uğuz, "Bir dağ okulunda bu projenin mimarları olmak mutluluk verici. Sadece burayla kısıtlı kalsın istemiyoruz. Bütün okullarda yayılsın istiyoruz. Kitap bağışında bulunmak isteyenler olursa gönderebilirler. Elimizde yeterince kitap var ama buradaki vatandaşlara dağıtmış oluruz" diye konuştu.

Öğrencilerden İpek Özlü, hikayeleri okuyarak hayatın Beytüşşebap’tan ibaret olmadığını gördüğünü, bu projeyle herkesin kitap okuyarak çok güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Öğrencilerden Fırat Balık da sınıfa gider gitmez kitap okuduğunu dile getirerek, "Kelime haznem gelişti, kültürlendim. Herkese tavsiye ediyorum. Aileme aktarmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.