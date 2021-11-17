Beykent Üniversitesi 2021 dünya üniversite sıralamasında 783. oldu

2015-2019 yılları arasındaki bilimsel araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin yanı sıra 2020 yılına ait web göstergelerini değerlendiren SCIMAGO, 2021 dünya üniversite sıralama listesini açıkladı.

Dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarından olan SCIMAGO’nun 2021 yılı üniversite sıralamalarına göre Beykent Üniversitesi; dünya sıralamasında 4.126 üniversite arasında yüzde 20’lik diliminde yer alarak en iyi 783. üniversite, Türkiye sıralamasında ise 125 üniversite arasında en iyi 47. üniversite oldu.

“Fizik ve astronomi alanında 16. sırada"

Uluslararası yükseköğretim kuruluşlarını, bilimsel yayının bilim dünyasına yaptığı katkıyı değerlendiren SCIMAGO, yapılan bilimsel araştırma ve inovasyon çalışmalarına göre Beykent Üniversitesi Türkiye’deki üniversiteler arasında Matematik alanında 74. sırada yer alırken, Fizik ve Astronomi alanında ise 16. oldu.

SCIMAGO 2021 değerlendirme sonuçlarına göre ayrıca Fizik ve Astronomi alanında OECD ülke üniversiteleri arasında 412. olan Beykent Üniversitesi, Orta Doğu üniversiteleri arasında ise 60. olmayı başardı.

Değerlendirme sonuçları kapsamında Üniversitenin alt alandaki başarı sıralaması ise şu şekildedir:

Toplumsal Alanda, Dünya sıralamasında 4.126 Üniversite arasından 245. sırada olup Türkiye sıralamasında ise 125 üniversite arasında 22. sırada,

Yenilikçilik Alanında, Dünya sıralamasında 4.126 Üniversite arasından 500. sırada Türkiye sıralamasında ise 125 üniversite arasından 21. sırada,

Araştırma Alanında, Dünya sıralamasında 4.126 Üniversite arasından 442. sırada Türkiye sıralamasında ise 125 üniversite arasından 49. sırada yer almaktadır.