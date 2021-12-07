BESMEK mutfaklara lezzet katıyor

Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte Beyoğlu’nda turizm sektöründe nitelikli iş gücünü yetiştirilmesi kapsamında açılan BESMEK Aşçılık Kursu yoğun ilgi görüyor. Başta Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin tarifini öğrenen kursiyerler mutfaklarına lezzet katıyor.

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunan Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte Beyoğlu’nda turizm sektöründe nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç arttı. Beyoğlu Belediyesi turizm sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. BESMEK Eğitim Merkezleri’nde başlatılan Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitimi, Pazarlama ve Perakende Eğitimi gibi hizmet sektörüne yönelik eğitimler yoğun ilgi görüyor.

Özellikle gençlerin ve ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği kursların başında ise aşçılık kursu geliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitin alan kursiyerler bir yandan başta Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin tarifini öğrenirken diğer yandan da yemeklerinin lezzetine lezzet katmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Turizm sektörüne yönelik nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Beyoğlu’nun kültür, sanat ve turizm şehri olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Galataport ve Tersane İstanbul Projeleri Beyoğlu’nun turizm potansiyelini daha da artıracak. Bu nedenle ciddi oranda nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Beyoğlu Belediyesi olarak BESMEK bünyesinde açtığımız kurslarımızla hizmet sektörüne yönelik bu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kurslarımıza yoğun da bir ilgi var. İstiyoruz ki, Beyoğlu’nun gençleri, ev hanımları bu imkanlardan yararlansın, ekmeğini ve hayatını kendi şehrinde kazanabilsin” dedi.