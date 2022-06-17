Beşiktaş’ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, son ders zilinin çalmasıyla sona ererken, öğrenciler karnelerine ve yaz tatiline kavuştu. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu’nda da karne günü töreninde karnelerini aldı. Düzenlenen törene Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Tören İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından şiirler okundu, folklor gösterisi yapıldı. Törenin sona ermesiyle öğrenciler sınıflara koştu ve karnelerine kavuştu. Karnelerine kavuşan öğrenciler heyecan yaşadı.

Bu sene ortaokuldan mezun olan Zeynep Şengüler, “Karnem bence çok fazla iyi değil ama bu kadarını da bekliyordum. Teşekkür belgesi aldım. İnşallah takdir de alabilirim başka seneye. Sonunda mezun olduk. Biraz üzgünüm arkadaşlarımdan ayrıldığım için ama ortaokulu da bitirdim çok şükür. O yüzden biraz mutluyum” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerden Deniz Doster, “Bu sene sekizinci sınıfı tamamladım. Karnem her zamanki gibi. Pek değişmiyor , notlarım hep aynı. Mezun olduğum için mutluyum tabii ama artık heyecanı kalmadı. Asıl önemli olan LGS idi benim için. O da tam istediğim gibi geçmedi benim için. Ama önümde daha üniversite sınavı var. Ona çalışacağım. Mezun oluyorum bu sene. Arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzgünüm ama biz birbirimizi bırakmayız, yine görüşürüz” dedi.

Emir Kaan Dönmez, Emir Çelik, Emir Tuğra Karagöz ise, “Mutluyuz, heyecanlıyız. Bu sene stresli geçti. Sınavlar da zordu zaten. O yüzden takdir almayı planlamıyorduk, aldık yani. Ne diyelim. Mutluyuz, dönem zor geçti. Bu dönem çok hızlı geçti, anlamadık. Güzeldi. Notlarımız da çok iyi” şeklinde konuştu.

Kızının karne heyecanına ortak olan veli Özlem Zeyrek , “Kızım 3 puanla takdiri kaybetmiş. Şimdilik çocuklar büyük bir pandemiden çıktılar. Pandemiden sonra iyi toparladılar. Memnunuz. Takdir bekliyorduk, 2-3 puanla kaçırmış. Mutluyuz” dedi.

Yaz tatili geldiği için mutlu olduğunu belirten öğrenci Emre Erdoğan, “Karnem normal yani, her zamanki gibi. Okul bitti diye sevinçliyim. Yaz tatilinde genellikle uyurum, dinlenirim. Ders de çalışırım çok az da olsa. Pek sevmiyorum. Notlar biraz iyi gibi” diye konuştu.