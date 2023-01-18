"Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi" güncellendi

"Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi"ne, "Uluslararası Temiz Hava Günü" ve "Dünya Su Günü" eklendi. "Çevre Koruma Haftası" içeriği zenginleştirilmiş bir şekilde "Çevre ve İklim Değişikliği Haftası" adıyla güncellendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "İklim Değişikliği Eylem Planı" doğrultusunda "Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi"ne çevre duyarlılığının artırılması için "Uluslararası Temiz Hava Günü (7 Eylül)" ile "Dünya Su Günü (22 Mart)" eklendi.

Öte yandan haziranın ikinci haftasındaki Çevre Koruma Haftası’nın içeriği zenginleştirilerek "Çevre ve İklim Değişikliği Haftası" olarak güncellendi.