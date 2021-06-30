Belediye personeli eğitimde buluştu

İznik Belediyesi personeli, kurum içi eğitimde bir araya geldi.

Kurumsal gelişim ile hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen İznik Belediyesi, personel eğitimlerine devam ediyor. İznik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimlerde çevre ve atık yönetimi, sıfır atık, kamuda etik kurallar ve iş güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Aslıhan Teke tarafından personele çevre ve atık yönetimi ile sıfır atık konularında sunumlar yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Davarcı tarafından kamuda etik kurallar konulu bir sunum gerçekleştirilirken, Eğitmen Kübra Bozdaş tarafından iş güvenliği eğitimi verildi.