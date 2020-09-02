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Belediye işçisi değil hepsi öğretmen

SİVAS’TA BİR ORTAOKULDA GÖREV YAPAN YAKLAŞIK 12 ERKEK ÖĞRETMEN OKULUN BAHÇE DÜZENLEMESİNİ YAPARAK BÜYÜK BİR HEYECANLA ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR. KADIN ÖĞRETMENLER İSE YEMEK YAPARAK DESTEK OLUYOR

Eğitim 02.09.2020, 10:31
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Belediye işçisi değil hepsi öğretmen

Sivas’ta bir ortaokulda görev yapan yaklaşık 12 erkek öğretmen okulun bahçe düzenlemesini kendileri yaparak yüz yüze eğitimin başlayacağı günün heyecanı ile beklemeye başladılar.

Korona virüsü salgının ülkemizde de görülmeye başlaması ile 16 Mart tarihinde okullara ara verilmişti. Ardından öğrencilere uzaktan eğitim ile ders verildi. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılı da 31 Ağustos itibari ile başladı. Öğrenciler okullarını öğretmenler ise öğrencilerini özledi.

Sivas’ta bir grup öğretmen yüz yüze eğitimin başlayacağı günün hasreti ile görev yaptıkları okulu öğrencileri için hazırlıyor. Tuzlugöl Mahallesinde bulunan Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulunda görev yapan yaklaşık 12 erkek öğretmen, eline kazmayı küreği alarak okulun bahçe düzenlemesini yaptı. Okulun içindeki duvarları da boyayan fedakar öğretmenlere ise kadın öğretmenler yemek, çay, içecek gibi ikramlık getirerek destek oldu.

Teklif öğretmenlerden geldi

Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu Müdürü Kaya Yıldırım, yaklaşık 12 erkek öğretmenin ve bir velinin gönüllülük esasına dayanarak çalıştığını belirterek, “Malumunuz pandemiden dolayı okullarımızda yaklaşık 7 aydır öğrencilerimiz yok. Büyük bir hasretle öğrencilerimizin okula başlamasını bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede başlarlar. Bir yandan online eğitim hazırlıklarımızı yaparken, okulumuzun fiziki ortamını güzelleştirmeye çalışırken bir taraftan da bahçe düzenlemesini yapıyoruz. Okulumuzun bahçesinin kenarında toprak halde olan, yağmurda kışın çamur olan kısımlara öğretmen arkadaşlarımızın isteği doğrultusunda parke taşı döşemeye karar verdik. Uzaktan eğitimlerin boşta kalan zamanında sağ olsun arkadaşlar geldiler. Malzemelerimizi Özbelsan Genel müdürlüğümüzden aldık. Gün içerisinde yaklaşık 12 erkek öğretmen arkadaşımız çalışmalara destek verdi. Tamamen gönüllülük esasına dayalıydı. Aynı zamanda bir velimiz, kendisi kepçe operatörü. Oda gelip çalışmalarımıza ücretsiz bir şekilde destek verdi. En önemli amacımız şu ülkemizin bulunduğu zor durumda kimseye fazla yük olmadan, devletimizin imkanları tabi ki bunu karşılamak için yeterli ama ufacık da olsa destek vermek istedik. Teklif tamamen öğretmen arkadaşlarımdan geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık diyorum" şeklinde konuştu.

“Her şey çocuklarımız için"

Okulun Türkçe Öğretmeni Ersin Çiğdem, öğrencileri büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirerek, “Aziz devletimizin ve yüce milletimizin her türlü yardıma ihtiyaç duyduğu şu pandemi sürecinde bizler de öğretmenler olarak bir şeyler düşündük. Bütün kamu çalışanı arkadaşlarımız sağ olsunlar ellerinden gelen bütün özveriyi gösteriyorlar. Sağlık çalışanlarımız, polislerimiz, askerlerimiz her türlü desteği gösteriyorlar. Biz de elimizden ne gelir diye düşündük. Okulumuzun fiziki şartlarını biraz daha iyileştirmek amacıyla böyle bir şey yaptık. Öğrencilerimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla beraber özverili bir şekilde çalışıyoruz. Her şey çocuklarımız için" dedi.

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