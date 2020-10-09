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Beden dersi bu sefer evlerde yapıldı
Korona virüs salgını sonrasında uzaktan eğitim almaya devam eden öğrenciler beden eğitimi derslerini evlerde yaptıkları hareketlerle girdi.
Eğitim 09.10.2020, 12:17
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Düzce’nin Hacıyakup köyünde bulunan İlkokul’da öğretmenim yanı başımda projesi kapsamında Beden Eğitimi dersleri online olarak yapıldı. Korona virüs salgını sonrasında uzaktan eğitim almaya devam eden öğrencilerin beden eğitimi dersleri salgın öncesinde okul bahçelerinde yapılırken, salgın nedeni ile bu sefer evlerde yapıldı. Öğretmen kamera karşısına geçerek hareketleri gösterirken, öğrenciler ise bilgisayar başında hareketleri canlı olarak yaptı.
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