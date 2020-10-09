banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Dolar-Euro ne kadar?
Dolar-Euro ne kadar?
Halı ihracatında yeni rekor
Halı ihracatında yeni rekor

Beden dersi bu sefer evlerde yapıldı

Korona virüs salgını sonrasında uzaktan eğitim almaya devam eden öğrenciler beden eğitimi derslerini evlerde yaptıkları hareketlerle girdi.

Eğitim 09.10.2020, 12:17
3
Beden dersi bu sefer evlerde yapıldı

Düzce’nin Hacıyakup köyünde bulunan İlkokul’da öğretmenim yanı başımda projesi kapsamında Beden Eğitimi dersleri online olarak yapıldı. Korona virüs salgını sonrasında uzaktan eğitim almaya devam eden öğrencilerin beden eğitimi dersleri salgın öncesinde okul bahçelerinde yapılırken, salgın nedeni ile bu sefer evlerde yapıldı. Öğretmen kamera karşısına geçerek hareketleri gösterirken, öğrenciler ise bilgisayar başında hareketleri canlı olarak yaptı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2