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BEBKA’dan Eskişehir’in turizmde markalaşması için önemli adım

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Eğitim 04.09.2020, 15:43
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BEBKA’dan Eskişehir’in turizmde markalaşması için önemli adım

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile hazırlanan "Eskişehir Turizm Kaynaklarının Mekân Analizi ve Pazarlama Stratejisi" çalışması bilgilendirme toplantısı, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Eskişehir Vali Vekili Akın Ağca, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BEBKA Genel sekreteri İsmail Gerim, projenin yürütücüsü Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ve proje ekibi, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ile protokol mensupları katıldı. Eskişehir Turizm Kaynaklarının Temalarının Mekânsal Analizi ve Pazarlama Stratejisi bilgilendirme toplantısında konuşan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Öncelikle Eskişehir’in tüm turizm paydaşlarını bir arada burada görmekten dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Ajans olarak verdiğimiz desteklerle bölgemizde 231 milyon lira tutarında yatırım hayata geçmiştir. Bu desteklerden 210 proje ve 50 milyon TL hibe tutarı ile Eskişehir önemli oranda yararlanmıştır. Desteklerimizin içerisinde iki önemli güdümlü proje de yer almaktadır. Bunlardan biri bildiğiniz gibi Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi’dir. Bir diğeri de sözleşmesini Eskişehir Sanayi Odası ile yaptığımız Mesleki Eğitim Merkezi’dir. Bu iki projeye toplam 16,7 milyon TL güdümlü proje kapsamında destek vermekteyiz” diye konuştu.

Genel Sekreter İsmail Gerim, “Eskişehir’de turizm ve kırsal kalkınma kapsamında 30 projeye destek vermiş bulunmaktayız. Bu 30 projeye 6,5 milyon lira civarı hibe desteği sağlayarak eş finansmanla 8,5 milyonun üzerinde turizm yatırımı yapılmasına aracı olduk. Bugün burada toplanmamızın sebebi olan çalışmada, Eskişehir’in tanıtımına ciddi katkı sağlayacak çalışmalardan biridir. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi ile yaptığımız protokol ile başlayan süreçte bugün size tanıtımını yaptığımız çalışmada Eskişehir’in turizm kaynaklarının mekân analizi ve pazarlama stratejisi oluşturuldu. Prof. Dr. Semra Günay Aktaş hocamızın sunumunu gerçekleştireceği çalışma kapsamında Eskişehir ilinin turizm kaynakları belirlenmiş, bu temalara göre alt bölgeler oluşturuldu, Eskişehir’e gelen yerli ve yabancı turist profili çıkarıldı ve Eskişehir turizm pazarlama stratejisi hazırlandı. Bu çalışmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmalar öncesinde, bu güne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı çalışma olduğuna inanıyorum ve Eskişehir’in turizmine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Turizm sektörü ekonomik anlamda en çok etkilenen sektörlerden birisidir. Bu çalışmanın Eskişehir’in turizmine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum.İlimiz için çok önem arz eden bu projeyi hazırlayan ve projenin yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ve ekibine, ayrıca her konuda canla başla destek veren BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve BEBKA çalışanlarına ve Eskişehir Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Eskişehir Vali Vekili Akın Ağca, “Bu toplantı Eskişehir açısından çok önemli bir çalışmadır. Eskişehir bir turizm şehridir. Biz kendimizi ulusal düzeyde kanıtlamış bir Turizm şehriyiz, fakat uluslararası alanda yeterli derecede değiliz. İlimize gelen yabancı turistler 1 ila 1,5 gün arasında kalıyor. Bu süre bizlere yeterli gelmiyor. Bu süreyi uzatmak ve Eskişehir’i uluslararası arenada daha iyi tanıtmak için hazırlanan bu önemli projeyi sonuna kadar destekliyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş’ın yürütücülüğünü yaptığı rapor, 20 kişilik bir uzman ekip tarafından hazırlandı. Toplantıda gelen katılımcılara sunum yapan Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, “turizm kaynaklarının mekânsal olarak betimlenmesi, yabancı turistlerin Türkiye’ye yönelik seyahat motivasyonlarının belirlenmesi, Eskişehir’e gelen yerli ve yabancı turistlerin profilinin çıkarılması ve pazarlama stratejisi konularında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Bilgilendirme toplantısına katılan konukların program sonunda proje ile ilgili fikir ve görüşlerini dile getirmesinin ardından program sona erdi. BEBKA tarafından bundan sonraki süreçte de, bu çalışmanın sahiplenilmesi için Eskişehir Valiliği koordinasyonunda çalışmalarave ilgili Bakanlıklar nezdinde de gerekli bilgilendirmelere devam edileceği ve Eskişehir ilinin önümüzdeki yıllarda Turizmde marka şehirler arasında hızla yükselmesinin hedeflendiği de belirtildi.

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