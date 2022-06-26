BEBKA destekli kurslar gençleri iş sahibi yapıyor

BEBKA’nın Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) ve MEGEM iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ programını başarıyla tamamlayan 48 genç sertifikalarını aldı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2022-2023 teması “genç istihdamı” odaklı çalışmalarına devam eden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirdiği İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda 48 kursiyere sertifika verildi.

Eğitim programlarının ilkini Eskişehir OSB’ye bağlı olarak faaliyet gösteren MEGEM iş birliğiyle uyguladıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Eğitimlerimizi Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu CNC tezgâh operatörlüğü, CMM destekli kalite kontrol operatörlüğü ve gaz altı kaynak operatörlüğü alanlarında verdik. Yoğun ilgi gösteren adaylar arasından seçilen 50 kursiyer arkadaşımızla başlayan; toplamda 2,5 ay ve 400 saat süren yoğun eğitim faaliyetinin sonunda gençlerimize sertifikalarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel ihtiyaçları yerinde tespit eden Kalkınma Ajansımız, önümüzdeki dönemde de genç istihdamının artırılmasında önemli roller üstlenecektir” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ise eğitimi tamamlayan gençlere kariyer yolculuğunda temkinli hareket etmeleri tavsiyesinde bulunarak “Yaşça sizlerden büyük ve tecrübeli biri olarak sebat etmenizi öneriyorum. İşe girdikten sonra kısa sürede kimse belli bir makama ya da konuma gelemez ama sizler sebat ederseniz emin olun, iş hayatınızda ömrünüzün sonuna kadar başarılı olacaksınız. Burada verilen eğitimler istihdama çok hızlı katkı sunuyor. Birçoğunuz şimdiden işini bulmuş, birçok arkadaşınız da iş görüşmeleri yapıyormuş. Bu güzel sonuçların alınmasında emeği geçen tüm eğitimcilerimize ve özellikle BEBKA’ya teşekkür ediyorum. İhtiyaç dahilinde bu eğitimler yinelenecektir” diye konuştu.

Merkezlerinde bugüne kadar bin 290 kişinin istihdam edildiğini belirten MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya ise “27. dönemdir tüm mezunlarımız sanayi sektöründe önemli bir eksikliği giderdi. BEBKA desteğiyle 28. dönem kursiyerlerimize de sertifikalarını veriyoruz. BEBKA sayesinde devletimizin desteğini hissettiğimizi belirtmek istiyorum. Sanayi sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayıp, gençlerimize istihdam imkânı sağlayan eğitimler sonucu kursu başarıyla tamamlayan 19 arkadaşımız CNC, 16 arkadaşımız kalite ve 13 arkadaşımız ise kaynak alanında istihdam edilecek. Kendilerine MEGEM’i tercih ettikleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.