banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Bayrampaşa’da karne heyecanı

Türkiye genelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girdi. Bayrampaşa’da da on binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de Oğuzhan İlkokulu’nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Eğitim 17.06.2022, 15:45 17.06.2022, 16:00
Bayrampaşa’da karne heyecanı

Tüm yurtta olduğu gibi Bayrampaşa’da da öğrenciler yaz tatiline girdi. Okulların tatile girmesiyle birlikte çok sayıda okulda karne dağıtım programı düzenlendi. Belediye Başkanı Atila Aydıner de Oğuzhan İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda protokol konuşmaları yapıldı. Öğrenciler, hazırladıkları gösteriler eşliğinde hep birlikte eğlenerek yılın yorgunluğunu attı.

Öğrencilere karnelerini takdim eden Başkan Aydıner, “Yaz tatilinin öğretmenlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve aileler için hayırlı olmasını temenni ediyor; tüm öğrencilerimize eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum” dedi.

Yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül’de başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022’de başlayacak ve 16 Haziran 2023’te sona erecek.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu