Bayrampaşa’da karne heyecanı

Tüm yurtta olduğu gibi Bayrampaşa’da da öğrenciler yaz tatiline girdi. Okulların tatile girmesiyle birlikte çok sayıda okulda karne dağıtım programı düzenlendi. Belediye Başkanı Atila Aydıner de Oğuzhan İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda protokol konuşmaları yapıldı. Öğrenciler, hazırladıkları gösteriler eşliğinde hep birlikte eğlenerek yılın yorgunluğunu attı.

Öğrencilere karnelerini takdim eden Başkan Aydıner, “Yaz tatilinin öğretmenlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve aileler için hayırlı olmasını temenni ediyor; tüm öğrencilerimize eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum” dedi.

Yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül’de başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022’de başlayacak ve 16 Haziran 2023’te sona erecek.