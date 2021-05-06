Bayram haftası canlı ders olacak mı? 10-14 Mayıs okullar tatil mi?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla gönderilen yazı ile kamu çalışanlarına yönelik kararlar alınmıştı.

Bu karara göre; kamu çalışanlarının, ramazan bayramı öncesi 2.5 gün idari izinli sayılacağı açıklanmıştı.

Akabinde öğrenciler, okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. Uzaktan olarak devam eden dersler bayramda yapılacak mı? Bayram haftası okullar tatil mi? İşte detaylar..

BAYRAM HAFTASI CANLI DERS VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan resmi yazıya göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personeller 10-11 Mayıs tam gün, 12 Mayıs ise yarım gün idari izinli sayıldı ve bu karar ile bayram tatili 9 günlük tatile çıkarıldı.

Öğretmenlerde kamu personeli arasında yer aldığı içinde bayram haftasında canlı ders yapılamacak. Yani 10-14 Mayıs tarihlerinde canlı dersler olmayacak. Ancak isteyen öğretmenler öğrencilerinde istekleri ve gönüllü katılmalarıyla telafi dersleri yapabilecekler