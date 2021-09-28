Baydar: "Yurt sorunu İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görülmektedir"

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, Türkiye’de abartıldığı gibi bir yurt ve barınma sorunu olmadığını belirterek, "Üyelerimizden sendikamıza ulaşan bilgilere göre yurt sıkıntısı yalnızca İstanbul, Ankara İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görünmektedir. Karabük, Aksaray, Konya ve Uşak gibi birçok ilde doluluk oranı yüzde 50’lere ulaşmayan özel yurt ve kapasite mevcuttur" dedi.

TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar, ülke gündemini birkaç haftadır yoğun bir şekilde meşgul eden yurt ve barınma sorunu ile ilgili olarak; bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve gerçeklerin ortaya konulması amacıyla açıklamalarda bulundu. Türkiye’de bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer aldığı gibi abartılı bir yurt ve barınma sorunu olmadığını ifade eden Baydar, öğrencilerin açıkta kaldığı, barınma sorunu yaşadığı, yurt bulamadığı gibi ifadelerin abartılı ve maksadı aşan ifadeler olduğunu kaydetti.

Konu hakkında yeterli bilgi birikimi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuoyunu eksik ve yanlış bilgilendirmesine neden olduğunu aktaran Baydar, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan özel yurtların hizmet vermek üzere tüm önlemlerini alarak kapılarını öğrencilere açtığını anımsattı. Özel yurtların yönetmeliğe göre fahiş fiyat artışı yapamayacaklarını belirten Baydar, "Özel yurtlar yılda bir defa Mayıs ayı yıllık enflasyon ortalaması oranında fiyat artışı yapabilirler. Bu fiyat artışını da devlete bildirmek durumundadırlar. Ülkemizde yurt ve barınma sorunu yoktur. Konuyu maksatlı olarak gündemde tutmaya çalışanların asıl amacının ülke genelinde yurt ve barınma sorununa çözüm üretilmesi için odaklanılması değil, mevcut KYK yurtlarına bedava veya bedavaya yakın yerleşememe sıkıntısı olduğu anlaşılmaktadır. Üyelerimizden sendikamıza ulaşan bilgilere göre yurt sıkıntısı yalnızca İstanbul, Ankara İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görünmektedir. Diğer pek çok; örnek olarak, Karabük, Aksaray, Konya ve Uşak gibi birçok ilde doluluk oranı yüzde 50’lere ulaşmayan özel yurt ve kapasite mevcuttur. Bazı bölgelerde mahalli olarak görülen yurt sıkıntısı öğrencilerin pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayan üniversitelerinden uzak kalması nedeniyle 2 dönem için oluşan yığılmadan ve yoğunluktan kaynaklanmaktadır ve geçicidir" dedi.

"Gençler devletin denetiminde olan yurtlara yöneltilmeli"

Gençlerin eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü imkanın seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Baydar, gençlerin devletin denetiminde olan yurtlara yönelmelerinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Bazı metropol belediyeler tarafından iyi niyetle öğrencilere barınma imkanı sağlanması yönünde alınmaya çalışılan tedbirlerin nihai çözüm olmadığını dile getiren Baydar, sorunun çözümünün devlet kontrolünde barınma hizmeti veren Özel Öğrenci Yurtlarının yaygınlaştırılarak yatak kapasitelerinin artırılması için destek verilmesine bağlı olduğunu söyledi. Vakıf ve dernek yurtlarından barınma hizmeti alan öğrencilere her ay devletçe karşılıksız olarak verilen beslenme ve barınma yardımının Özel Öğrenci Yurtlarında kalan öğrencilere de verilmesi sağlanması gerektiğini hatırlatan Baydar, "Devlet tarafından yükseköğretim öğrencilerine barınma hizmeti verilmesi yönteminden vazgeçilerek bu hizmetin özel sektör eliyle devlet kontrolünde hizmet veren özel öğrenci yurtları tarafından verilmesini sağlayacak politikalar üretilmelidir. Öncelikle Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bina kiralayarak yatak kapasitesini artırmaya çalışmak yerine kira, tezyin, personel gideri vb. olmadan halen faal durumda olan Özel Öğrenci Yurtlarından daha uygun fiyatlarla konaklama hizmeti satın alınması yoluna gidilerek atıl kapasitenin devreye sokulması sağlanmalıdır" diye konuştu.