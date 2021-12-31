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BAU Eğitim Sektörünün İhracat Şampiyonu Oldu

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), 2020 yılı İhracat Şampiyonlarını açıkladı. "Eğitim Hizmetleri" dalında ihracat şampiyonu Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) oldu.

Eğitim 31.12.2021, 14:36
BAU Eğitim Sektörünün İhracat Şampiyonu Oldu

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) 2020 yılı İhracat Şampiyonları açıklandı. Pandemiye rağmen 2020 yılında gösterdikleri başarılı performans ile sektörün yaklaşık 35 milyar dolarlık ihracat ve 11,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesini sağlayan firmalar bu başarılarından dolayı ödüllendirildi. HİB bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 17 kategoride ilk 3'e giren firmalara gösterdikleri başarıdan dolayı plaket takdim edildi.

Eğitim hizmetleri alanında ihracatın en büyük ödülünün sahibi ise 123 farklı ülkeden 6.500’e yakın uluslararası öğrenci bulunduran Bahçeşehir Üniversitesi oldu. Yılda binlerce uluslararası öğrenciye eğitim fırsatları sunan BAU, birçok bölüm avantajı ile yurtdışından binlerce öğrencinin en çok tercih ettiği üniversiteler arasında bulunuyor.

“Ülkemizin ekonomik tablosuna ve bölge liderliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Eğitim Hizmetleri dalında Türkiye’nin ihracat şampiyonu Bahçeşehir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise şunları dile getirdi:

“İthalat payı olmayan tek ihracat eğitimdir. Bizler de üniversite olarak uluslararası öğrenci kabulünün ülkemiz açısından öneminin farkındayız. Bunu sadece ekonomik bir getiri olarak düşünmeyip; aynı zamanda Türkiye’nin bölgedeki lider ülke olma vizyonundan hareketle gelen insanların Türkiye kültürü ile yetişmesi, ülkelerine geri döndüğünde bu kültürü yansıtması demek olduğunu unutmamak gerekir.  Bu insanlar şirketlerini yönetmeye başladıklarında, ülkelerinin siyasi liderleri ya da ekonomik liderleri olduklarında Türkiye vizyonunu ülkelerine yayacaklardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin bunu eğitim aracılığı ile yüzyıllardır bütün dünyada yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla biz eğitim üzerinden uluslararası öğrenci sayımızı arttırdıkça bunun Türkiye’nin hem ekonomik tablosuna hem de bölge liderliğine, yansıyacak bir çalışma olduğunu görüyoruz.”

“Üniversitelerin İngilizce eğitim yapması uluslararası öğrenci kazanımında etkili olacak” 

Dünya bankası verilerine göre uluslararası bir öğrencinin, ülkeye yılda 30 bin dolara yakın para bıraktığının altını çizen Yücel, “Bu para ulaşım, konaklama gibi her kalemi saydığımız zaman aslında çok büyük bir rakam oluyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda 500 bin öğrenci hedefine yürümek durumunda. Şuanda 200 bini geçmiş uluslararası öğrenci sayısına sahip. Türkiye’nin bu anlamda çok fazla fırsatı var. Bunlardan en büyük avantajı da ülkemizin 60’a yakın ülkeye 4 saat uçuş mesafesinde oluşu. Dolayısıyla uluslarası öğrenci ulaşımı kolay ve Avrupa’ya açılan bir kapı olduğu için de birçok gencin Avrupa’ya ulaşması ve eğitimini orada sürdürmesi açısından kritik öneme sahip bir ülkeyiz. Bu avantajlarımızı kullanarak biz uluslararası öğrenci sayımızı 500 bine çok rahatlıkla ulaştırabiliriz. Bu konuda hükümetin vizyonu ve YÖK’ün vizyonu yeterlidir. Üniversitelerin biraz daha çalışması lazım. Buradaki en kritik nokta uluslararası geçerliliği olan İngilizce eğitiminin çok kritik olmasıdır. Üniversitelerin İngilizce eğitim yapması uluslararası öğrenci kazanımında etkili olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Son olarak uluslararası öğrenci seçimi yaparken belirli kriterler üzerinden ilerlemek gerektiğini belirten Yücel, “Nitelikli öğrenci alma konusunda Türkiye daha hassas davranmalı. Bu açıdan baktığımızda özellikle Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik gibi alanlara bazı kriterler getirilmelidir. Nitelikli öğrenci, nitelikli üniversite demektir. Eğitim sektörünün ekonomik olarak gelecek vizyonunumuzun hayata geçirilmesi konusundaki en önemli sektörlerinden biri olduğunu düşünüyoruz.  Eğitim, toplumumuzun gelişiminde büyük rolü olan bir sektördür. Üniversiteler de bunun lokomotifidir. Üniversitelerimizi uluslararası kimliğe uygun olarak geliştirmek önemlidir” diyerek sözlerini tamamladı.

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