Batmanlı kadınlar belediyeden aldıkları eğitimlerle iş kadını oldu

Batman Belediyesi tarafından kadınlara özel verilen eğitimlere gidip sertifika alan kadınlar, kendi iş yerlerini açtı.

2021 yılında beri Batman Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak verilen eğitimlerde sertifika alan kadınlar, kendi iş yerlerini açmaya başladı. Kadınlar, el sanatları, tekstil, kuaförlük, çocuk gelişimi, resim, bahçıvanlık, okuma-yazma ve aşçılık gibi farklı dallarda aldıkları eğitimle iş yeri açarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Eğitimlerden sonra 43 kadının kendi iş yerini açtığını belirten Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Aslı Tan Konaç, “Batman Belediyesine bağlı bilgi ve meslek edindirme kurslarımız var. Biz bunları BİL-MEK çatısı altında topladık. Şu anda Kültür Mahallesi’ndeki atölyemizde 8 branşta hizmet veriyoruz. Bunların içinde el sanatları, aşçılık, pastacılık, okuma ve yazma, tekstil, resim ve yeni açmak istediğimiz hasta bakım elemanı gibi kurslarımız var. Bu kurslarda biz bayanlara eğitim veriyoruz. 3 ay ile 8 ay arasında süren eğitimlerden sonra Milli Eğitim onaylı sertifika almaya hak kazanıyorlar. Belgelerini aldıktan sonra kendi iş yerini açan çok sayıda bayan oldu. Aynı zamanda bu sertifikayı aldıktan sonra güzel işlere giren ve yurt dışına gidip orda iş bulma imkânına sahipte çok kadın oldu. Şuana kadar 43 bayan kendi işyerini açtı. Bu daha çok dezavantajlı bölgelerde oldu. Okuma yazması olmayan, eğitimini tamamlayamayan kadınlara sadece sertifika vermekle kalmadık. Eğitimlerini tamamladıktan sonra bu bayanlara iş ve iş bulma teknikleri, motivasyon eğitimi, öz güven ve cesaretlendirici eğitimlerde bulunduk. Sosyologlarımız ve psikologlarımız tarafından çeşitli terapiler verdik. Bundan sonra hem ailelerinin destekleriyle hem de kendi özgüven ve cesaretleriyle kendi iş yerlerini açtılar. 43 tane kadın şu anda aktif şekilde iş yerlerini sürdürüyorlar” dedi.

“Ben bir ev kadınıydım şuan iş kadını oldum”

Belediye tarafından verilen kurslardan mezun olup kendi iş yerini açan Nurşen Balık, iş kadını olmaktan mutlu olduğu ifade etti. Kadınlara evde oturmasınlar tavsiyesi veren Balık, “Zaten terzilik benim çocukluğumdan beri sevdiğim bir meslektir ama eksiğim çoktu. Tekstilde biraz çalıştım ama bu yeterli değildi. Belediyenin açtığı kurslar vardı, bu kurslara gidip kesmeyi, biçmeyi ve ölçü almayı öğrendim. Sağ olsunlar belediye bize böyle bir imkan sağladı. Bu kurslardan sertifikamı aldım. Milli Eğitime gidip sertifikalarımı çoğalttım durmadım tabi ki. Bütün diplomalarımı usta öğreticiliğe kadar aldım. hepsini aldıktan sonra ‘ben artık tamamım’ dedim. Neden bir dükkan açıp kendi ayaklarımın üzerinde durmayayım dedim. Mahallede de terzi eksikliği olduğundan dolayı böyle bir karar aldım. Pişman değilim çok mutluyum, işimi severek yapıyorum. İnternet üzerinden satış yapmıyorum, sadece mahalle sakinlerine dikiyorum. Gelen siparişleri alıyorum, kendim kumaşları alıp dikiyorum. Bütün kadınlara tavsiyem evde oturmasınlar. Ben bir ev kadınıydım şuan iş kadını oldum, çokta mutluyum. Tavsiyemdir bayanlara evde oturmasınlar, çalışsınlar kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Eşleri bile olsa kimseye muhtaç olmasınlar” diye konuştu.

“Bütün bayanların başarabileceğine inanıyorum”

Eğitimlerini tamamladıktan sonra Petrolkent Mahallesi’nde kuaför olarak iş yeri açan Yüksel Yavuz, eşlerin bu konudaki desteklerinin önemini vurguladı. Bütün bayanların istediklerinde her şeyi başarabileceklerini belirten Yavuz, “Benim küçüklüğümden isteğimdi kuaför açmak, kuaför olmayı öğrenmek bununla ilgili eğitim görmek. Kursa gittik, mezun olduk, kendimizi mesleğimizde geliştirdik. Özellikle eşim bu konuda bana çok destek verdi, destekçim oldu. Her kadının başarabileceğini biliyor ve diliyorum. Güzel bir duygu, kendi mahallemde iş yeri açtım. Açtığım iş yerimde mahallemdeki bayanlara hizmet veriyorum ve çok memnunum. Benim için çok güzel bir iş. Bütün bayanların başarabileceğine inanıyorum ama eşlerinde bu konuda destek çıkması gerektiğini düşünüyorum. Eşler çok önemli bir faktör. Benim eşim bana destek olduğu için bu duruma gelebildim” şeklinde konuştu.