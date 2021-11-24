Batman’ın ilk ve son öğretmen şehitleri unutulmadı

Batman’da 1984’te Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde iken evinde uğradığı saldırıda şehit edilen Şekip Akın ve 2017’de Kozluk ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü’nde düzenlenen çeşitli programlarla anıldı.

Batman’da hain terör örgütünün şehit ettiği öğretmenler için Sason ve Kozluk ilçelerinde anma programları düzenleyen şehit yakınları, ilk görev yeri olan Kozluk’ta 9 Haziran 2017’de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve Sason’da İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken 37 yıl önce evinin önünde düzenlenen terör saldırısında şehit olan Şekip Akın için düzenlenen anma programlarında dualar edilerek şehitlerin mezarları ve şehit düştüğü yere çiçek bırakarak andı.

Kozluk ilçesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi üzerinde anma programı düzenleyen şehit yakınları olay yerine karanfil bırakarak dua etti. Sason ilçesinde de düzenlenen anma programında şehit Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın’ın mezarını ziyaret eden şehit yakınları, mezarlıkta dua ederek karanfil bıraktı. Anma programında konuşan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, “Batman’ın ilk şehidi şehit Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın’dır. Son şehidi de Şenay Aybüke öğretmenimizdir. Biz onları daima anarak hiç bir zaman unutturmayacağız. Öğretmenler günü münasebetiyle Sason’un ilk şehidi Milli Eğitim Müdürü şehit Şekip Akın’ın mezarını ziyaret ederek andık. PKK terör örgütü sadece askere, polise, güvenlik korucuların hedef almamış, öğretmene ve sivili de hedef almıştır. Buradan PKK terör örgütüne sesleniyoruz. Hiç bir zaman iflah olmayacaksınız, başaramayacaksınız. Nasıl arkadaşlarınız dağlarda leş yiyenlere yem olduysa sizlerde yem olacaksınız” dedi.

Anma programının ardından okulları ziyaret eden şehit yakınları Öğretmenler Günü’nü kutlayarak öğretmenlere karanfil dağıttı.