Batman’da 8. sınıf öğrencisi iki günde İstiklal Marşı’nı Arapça ezberledi

Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 8. Sınıf öğrencisi Muhsin Kaya, Arapça öğretmenlerinin ders etkinliği olarak öğrencilerine verdiği Arapça şiir ezberleme ödevinde İstiklal Marşı’nın Arapçasını ezberledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık şiir olarak bilinen İstiklal Marşı’nın Arapçasını iki günde ezberleyen Muhsin Kaya, öğretmenlerinin takdirini kazandı. Okul müdürü Mehmet Siraç Dadak, okulda Arapça dersinde şiir okuma etkinliği düzenlendiğini ve öğrencisi Muhsin Kaya’nın bu etkinlikte İstiklal Marşını Arapça olarak ezberlediğini belirtti.

Müdür Dadak, “Şiir okuma etkinliğinde öğrencimiz Muhsin Kaya, şiirinin en güzeli olan İstiklal Marşı’nı okumak için kararını verdi. İstiklal Marşı’nı okuduğu için de kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

8. sınıf öğrencisi Muhsin Kaya, Arapça öğretmeninin derste Arapça şiir ezberlemelerini istediğini söyledi. Kaya, “Ben de Türkiye’nin bağımsızlığını temsil eden İstiklal Marşı’nı ezberlemek istedim. İki gün içerisinde İstiklal Marşını ezberledikten sonra hocamıza verdim. Bu sayede de mutluyum” şeklinde konuştu.