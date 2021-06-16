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Batman Üniversitesi öğrencileri, Antalya Uluslararası Diplomasi Forumu yolcusu

Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Antalya Uluslararası Diplomasi Forumuna katılmaya hak kazandı.

Eğitim 16.06.2021, 11:34
Batman Üniversitesi öğrencileri, Antalya Uluslararası Diplomasi Forumu yolcusu

Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Antalya Uluslararası Diplomasi Forumuna katılmaya hak kazandı.

Antalya’da 18-20 Haziran arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Diplomasi Forumuna İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fulya Köksoy Kavak’ın teşvik ve yönlendirmeleri ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinden Mısra Küçükkaya ve Dilan Tuncer’in katılım hakkı kazandığı belirtildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, dünyanın dört bir yanından misafir ve öğrencilerin yer alacağı bu foruma katılım hakkı kazanan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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