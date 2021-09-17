Batman Üniversitesi lisansüstü kontenjanlarına yoğun ilgi

Akademik gelişimi önemseyen ve öğrencilerine akademik dünyanın kapılarını aralayan Batman Üniversitesinde lisansüstü kontenjanlar öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Yüksek lisans ve doktora programlarına çok sayıda öğrencinin başvurması sonucunda 765 olan öğrenci sayısı bin 273’e yükseldi.

Öğrencilerini geleceğe hazırlarken bir yandan da sunduğu lisansüstü eğitim imkanlarıyla geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Batman Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarına çok sayıda öğrenci başvuruda bulundu. 508 öğrencinin daha yeni kayıt yaptırması ile lisansüstü eğitim imkanından faydalanan öğrenci sayısı bin 273 oldu. Batman Üniversitesinde göreve başlamasıyla birlikte enstitüleri tek bir çatı altında toplayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, lisansüstü eğitim gören öğrenci sayısını ve kalitesini artırmak için yaptığı bir dizi çalışma sonucunda daha önce öğrenci almayan anabilim dallarında da öğrenci alımını başlatarak, bu dönemde toplam 36 ayrı programda öğrenci kaydının gerçekleştirilmesini sağladı.

"Şimdi akademik hayata katılma zamanı"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitelerinde lisansüstü eğitim programlarında çeşitliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Nitelikli, donanımlı ve alanında uzman bireyler yetiştirmek için lisansüstü programların çok önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Demir, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydetti. Batman Üniversitesinin tercih edilirliğinin artırılması için öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını anlatan Rektör Demir, "Lisansüstü programlardaki öğrenci sayımız her geçen gün artıyor. Bu da bizim eğitimimizin niteliğini ortaya koyuyor. Şimdi akademik hayata katılma zamanı temasıyla lisans mezunlarını üniversitemize davet ediyoruz. Bu davetimiz sonucunda 911 öğrenci enstitümüze başvurmuş ve bunların 508’i Batman Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmuştur" dedi.

Lisansüstü eğitimin akademik etkilerinin yanı sıra ilin sosyal, sanayi, teknoloji ve araştırma kapasitesinin artırılmasında bir katalizör görevi göreceğini belirten Rektör Demir, Batman Üniversitesinin paydaşları ile beraber kentin gelişiminde aktif rol alma kararlılığında olduklarını sözlerine ekledi.