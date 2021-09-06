Başkentte yüz yüz eğitimde ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda bugün itibariyle tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Başkentte de yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun süredir yüz yüze eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda, 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Başkentte de Mamak ilçesinde yer alan Kazım Orbay Ortaokulu, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminin Ankara’da sembolik olarak başladığı nokta oldu. Pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı sayıda katılım ile etkinliklerin düzenlendiği okulda öğrencilerin arkadaş ve öğretmenlerine kavuştukları için yaşadıkları sevinç gözlerinden okundu. Eğitim-Öğretim yılı açılış etkinliğine Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, dönem açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Bugün bir buçuk yıl aradan sonra 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminin açılış töreni ile beraberiz. Uzun bir ara oldu. Birbirimizi özledik. Özellikle çocuklarımız arkadaşlarını ve öğretmenlerini, öğretmenler de öğrencilerini özlediler. Cenab-ı Hakk inşallah bu ayrılıkları tekrar yaşatmasın. Mevcut salgını da hem ülkemizden hem de dünyadan bir an önce def eylesin. Tabii bu biraz da sizler ve bizlerin gayretleri ile olacak. Bugün bakıyorum evlatlarımızın her biri maskelerini takmışlar, hijyene dikkat ediyorlar. Aynı şeyi sınıflarda ve teneffüs aralarında da yapacaklarına ben yürekten inanıyorum. Çünkü çocuklarımız kurallar en fazla riayet edebilen ve en fazla tedbirli olabilen kesimimiz. Onun için inşallah okullarımız bundan sonra bir salgın kaynağı olarak görülmeyecektir. Çünkü okullar açık olmalı. Açık olmalı ki evlatlarımız geleceğe daha iyi hazırlansınlar. Çünkü bizim bu uygarlık mücadelesinde oyalanacak bir dakika dahi vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.

"Covid-19 önlemlerine azami derecede dikkat göstererek bu süreci başarılı bir şekilde yöneteceğimizi ve eğitim öğretim dönemini de kesintisiz bir şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz"

Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olması dilekleri ile sözlerine başlayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, “2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemini bir buçuk yıl aradan sonra yüz yüze ve kesintisiz olarak başlatmak istedik. Bugün itibariyle Eğitim Öğretim Dönemine hep beraber başlamış bulunuyoruz. Bizleri teşvik eden ve destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler uzun bir zamandan sonra tekrar okullarınıza kavuşmuş bulunuyorsunuz. Bu süreçte Covid-19 önlemlerine azami derecede dikkat göstererek bu süreci başarılı bir şekilde yöneteceğimizi ve eğitim öğretim dönemini de kesintisiz bir şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz. Bu süreçte tüm önlemleri alacaklarına ve sizleri sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim sürecine katacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Yönetime geldiğimiz yıldan beri 15 tane kütüphane, 3 tane bilim sanat merkezi, 3 tane gençlik merkezi, 4 tane yüzme havuzunu tamamlayarak hizmete açtık"

Öğrencilere her alanda yatırım yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Köse, "Mamak Belediyesi olarak çocuklarımıza, spor, sanat, bilim, eğitim gibi birçok alanda çeşitli imkanlar oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. İlçemizde bugüne kadar olduğu gibi hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yönetime geldiğimiz yıldan beri 15 tane kütüphane, 3 tane bilim sanat merkezi, 3 tane gençlik merkezi, 4 tane yüzme havuzunu tamamlayarak hizmete açtık" dedi.

"Yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği bugünlerde ülkemizde de yüz yüze eğitime başlıyoruz"

İl genelinde tüm önlemlerin alındığını ve okulların açık kalması için herkesin bu mücadeleye ortak olması gerektiğinin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Fatsa, "Eğitim camiası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alışılmadık bir süreçten geçerken, dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı bilimin rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği bugünlerde ülkemizde de yüz yüze eğitime başlıyoruz" diye konuştu.

Eğitim öğretim yılının açılış töreni kapsamında, halk oyunları ekibi ve orkestra ekibi gösterilerini sergiledi. Bazı öğrenciler şiir okudu. Öte yandan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın Başkent’te başlamasını simgeleyen zil de çalındı.