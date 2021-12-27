Başkan Yılmaz, mesaisine öğrencilerle paylaşıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, haftanın ilk günlerini ilçede eğitim gören öğrencilere ayırıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, haftanın ilk mesai saatlerini öğrencilerle geçirmeye devam ediyor. Başkan Yılmaz, Naz Özdilek İlkokulu, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi, Nuri Nihat Aslanoba Lisesi, Has Asansör Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Fethiye Dörtçelik İmam Hatip Anadolu Lisesi, Faik Çelik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilyayla Meslekî ve Teknik Anadolu, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldırım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ninden sonra bu hafta Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi’ne konuk oldu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, toplumların kalkınmasının ancak nitelikli, donanımlı bireyler yetiştirmekle mümkün olduğunu vurgulayarak, “Eğitim camiamıza okullar, kapalı spor salonları, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. Millî Eğitim Müdürlüğümüzle ve okul müdürlerimizle yaptığımız istişareler kapsamında, ilçedeki her okulumuz için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu misyonla belediyemizin imkânları doğrultusunda ilçe genelindeki eğitim yuvalarımıza pazartesi günleri ziyaretler gerçekleştirerek, eksikleri yerinde tespit ediyor ve eğitim öğretim gören çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bunun yanında yaptığımız okul dışı öğrenme ortamlarıyla da öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdürüyoruz. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz açıldığı günden bu yana, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerimizin buluşma noktası haline geldi. 7-24 hizmet veren kütüphanemizde ücretsiz çay çorba ikramlarımız mevcut. Bunun yanında çocuklarımız için ücretsiz kurslar, kitaplar, deneme sınavları, motivasyon seminerleri, tercih danışmanlığı hizmeti ile sınavlara hazırlanan evlatlarımızın yanında olduk. Yine üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için 7 aylık ücretsiz profesyonel eğitim ile desteklerimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın gelişimi için spor çok önemli. Tüm evlatlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri inşa ediyoruz. Eski tesislerimizi de yeniliyoruz. Yaz Spor Okulları’mızda 15 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik. Kış Spor Okulları’mızda da eğitimler devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için ilçemize model mekânlar kazandırmaya çalışıyoruz. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Setbaşı Sanat ve Gençlik Akademisi’nde çalışmalar devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için Yıldırım Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.