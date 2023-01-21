Başkan Özgan’dan, öğrencilere lunapark bileti hediyesi

Kozan Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere lunapark bileti hediye etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatları doğrultusunda belediye başkan yardımcıları yarıyıl tatili öncesinde okulları ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Başkan yardımcıları, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunup Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın öğrenciler için hazırladığı lunapark biletlerini hediye etti.

Başkan Yardımcıları Süleyman Şenoğul, Faruk Sönmez, Arif Dağlı ve Adem Saygıcak, "Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi gösterdikleri gayret ve fedakârlıklarından dolayı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sömestr tatili geçirmelerini temenni ediyoruz” dedi.