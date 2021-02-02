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Başkan Naci Atış: "Türkiye’de bir ilki başardık"

Özel Teknoloji Fen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı M. Naci Atış, iş adamlarını ağırladı. Atış, "TÜBİTAK’tan aldığımız görsel tasarım kategorisindeki birincilik ödülü bu başarıyı taçlandırıyor. Teknoloji Fen Koleji Bursa’da değil, Türkiye’de bir ilki başarmıştır" dedi.

Eğitim 02.02.2021, 11:24
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Başkan Naci Atış: "Türkiye’de bir ilki başardık"

Özel Teknoloji Fen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı M. Naci Atış, iş adamlarını ağırladı. Atış, "TÜBİTAK’tan aldığımız görsel tasarım kategorisindeki birincilik ödülü bu başarıyı taçlandırıyor. Teknoloji Fen Koleji Bursa’da değil, Türkiye’de bir ilki başarmıştır" dedi.

Sanayici ve iş adamlarına okulu gezdiren Özel Teknoloji Fen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı M. Naci Atış, bölümler ve okul hakkında tek tek bilgi verdi. Atış, 25 yıllık birikimle, güçlü ve sağlam kadrosuyla her geçen gün daha da güçlenerek fark oluşturmak adına çalışıp, öğrencilerine en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. 50’ye yakın laboratuvar, atölye ve özel çalışma ortamıyla eğitimin temellerini teknoloji ve fen üzerine kurduklarını dile getiren Naci Atış, “Mutlu çocuk, mutlu veli ve huzurlu öğretmen hedefi ile çıktığımız bu yolda, geçmişten gelen birikimimizle emin adımlarla ilerliyoruz. Eğitim-öğretim hayatını sürdüren öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin yüzlerinde gördüğümüz mutluluk bizim için çok değerli. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu özgüveni sağlam, etik değerlere önem veren, matematik zekâsını iyi kullanan, yabancı dile ve yazılım bilgisine hâkim nesiller yetiştirmek için gayret ediyor, büyük ağaçların büyük köklerle yetiştiğini biliyor ve bu bilinçle çocuklarımızı sağlam köklerle başarılı ve mutlu bir geleceğe hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugünün çocuklarının yeni bir dünyaya doğduğunu belirten Atış, “Bu yeni dünyada teknolojiyle iç içe yaşayarak sürekli kodlayan bir ortama maruz kalıyorlar. Çocuklarımızı ‘kodlanan’ olmaktan kurtarıp, hayata yön veren ve teknolojiler geliştiren bir nesil yetiştirmek hedefiyle yola çıktık. Bunun yolu da yine teknolojiden geçiyor. Hedefimiz çocuklarımızı, içine doğdukları zamana göre yetiştirip geleceğe hazırlamak. Bu hedefle her detayın üzerinde titizlikle duruyoruz. Öğrencilerimizi, onların istek ve becerileri doğrultusunda yönlendiriyoruz. Proje tabanlı eğitime öncelik veriyoruz. Okulumuzdaki laboratuvar ve atölyelere dersliklerden daha fazla önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki sınıf ortamında verilen eğitim artık yeterli değil. Öğrencilerimizi bir birey olarak görüyor ve düşüncelerine fikirlerine duygularına kulak veriyoruz. Tüm bu yaklaşımın meyvesini de mutlu öğrencilerle, ödüllü projelerimizle topluyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı M. Naci Atış, TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında bu yıl 16’ncısı düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Yarışları’na katılan ilk kolej olduklarını ve öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobil projesi Verd-e Görsel Tasarım birinciliğine lâyık görüldüğünü söyledi. Atış, “Bu ödül bizim 25 senelik eğitim hayatımızın bir meyvesidir. 1995 yılında Bursa’da kurucusu olduğum Kültür Dershaneleri olarak eğitim faaliyetine başladığımızda işin buralara geleceğini ben tahmin ediyordum. 2002 yılında eğitime okulumuzu da kattık. 2016 yılında ise artık bir üst kademeye, yani hem Türkiye’nin hem de dünyanın geleceği olan teknoloji eğitimine geçmemiz gerektiğinin farkına vardık. 2017’den itibaren kolej olarak hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Öğrencilerimize bilgiyi ezberletip, sınav kazandırmak yerine; bilgiyi kullanmasını, bilgiyi üretmesini öğretmeye başladık. Şunu söylemeye çalışıyorum, öğrencilerimizi sadece sınava değil, hayata hazırlıyoruz. 6 yaşında hazırlık sınıfındaki öğrencimiz mutfak atölyesinde yemek pişirmeyi öğreniyor. İlkokul öğrencimiz ahşap atölyesinde el arabası yapıyor. Ortaokul öğrencimiz tekstil atölyesinde kumaş dokunmasını görüyor. Lise öğrencimiz ise elektrikli araba üreterek yerli otomobil TOGG’a rakip olma hedefini yakalıyor. Sözün özü TÜBİTAK’tan aldığımız Görsel Tasarım kategorisindeki birincilik ödülü bu başarıyı taçlandırıyor. Teknoloji Fen Koleji Bursa’da değil, Türkiye’de bir ilki başarmıştır. Bu başarıda gece 2’lere kadar çalışarak en büyük hisseye sahip olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Abdulvahap Atış’a, Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyeleri ve talebelerine teşekkür ediyorum birincilik ödülü alan liseli öğrencilerimizin şahsında emeği geçen çaycımızdan hizmetlimize, bilgi işlemcimizden kurumsal iletişimcimize, satın almadan muhasebemize, öğretmenlerimizden müdürlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kutluyorum. Ödülü Bursa’ya, Bursalılara armağan ediyorum” diye konuştu.
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