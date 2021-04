Başkan İkidağ, koltuğunu otizmli Mahmut’a teslim etti

Ceyhan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı İbrahim İkidağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını otizmli çocuklara bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla rehabilitasyon merkezi öğrencileri ağırlayan Ceyhan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı İkidağ, başkanlık koltuğunu 7 yaşındaki otizmli öğrenci Mahmut Baldak’a teslim etti.

Başkan İkidağ ve Koordinatör Nilay Genç ile birlikte makama gelen öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onları mutlu etti. İkidağ "bugün burada 23 Nisan münasebetiyle özel çocuklarımızı ağırladık. Bu yıl 101. Kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu ulusal bayramımızın her yıl 23 Nisan’da değil de her zaman anılması gerekir, çocuklarımıza her zaman değer verilmesi gerekiyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her zaman sahip çıkmalıyız. Bu vesile ile çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Otizmli öğrencilerin Rehber Öğretmeni Nafiye Özdemir “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk’e çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir bayramı dünya çocuklarına armağan ettiği için, Türkiye olarak bir ilk olduğumuz için ayrıca teşekkür diyorum. Esnaf kefalet kredi Kooperatif Başkanı İbrahim İkidağ beye böyle bir organizasyonu düzenlediği için özel çocuklarımıza makamını teslim ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk kattı, hediyeleri için ve düzenledikleri bu organizasyon adına çok öğrencilerimizin aileleri adına da teşekkür diyorum. Çocuklarımızın yollarını açmalıyız, topluma dahil etmeliyiz, topluma kabul görmeliyiz. Bunun için bütün insanlığa ve herkese sesleniyorum çocuklarımızı sevelim, sayalım, kabul görelim. Bizim için bütün engeller aşılmalıdır” diye konuştu.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasemin Kıran “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dolayısıyla Başkan İbrahim İkidağ makamını özel çocuklarımıza teslim etti. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’e bu özel bayramı armağan ettiği için minnettarız. Başkanımıza bizi makamında misafir ettiği ve çocuklarımızı ağırladığı için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu özel günde özel çocuklarımızı unutmadıkları için ve her zaman yanlarında oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkesin bu konuda özel çocuklarımıza karşı duyarlı olmaları konusunda seslenmek istiyorum” dedi.

Daha sonra ziyarete gelen otizmli özel çocuklarla makamda sohbet eden Başkan İkidağ, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları mutlu etti.