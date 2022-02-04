Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençler, yeteneklerinizi beraber keşfedeceğiz’’

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, genç yetenekleri keşfetmek için Bilim Pursaklar sınıfı için işbirliği protokolü imzaladı.

Yetenekli gençlerin tespit edilmesi, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması amacıyla Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, ‘‘Bilim Pursaklar’’ sınıfı için protokol imzaladı.

Protokol metninin imzalanmasının ardından Başkan Ertuğrul Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ‘‘Bilim Pursaklar’’ sınıfında gençlere yönelik yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

‘‘Öğrenmeyi, takım olma ve birlikte çalışmaya hazır olan öğrencilerimizi, “Bilim Pursaklar” sınıfına bekliyoruz’’

Pursaklar’ın gençlerine güvendiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bilim Pursaklar sınıfımız ile yetenekli öğrencilere ulaşılmasına ve onların bu gelişim sürecine dâhil edilebilmesine yönelik çok önemli bir adım attık. İlçemiz sınırları içerisindeki çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilim ve teknolojiye yönlendirmek adına faaliyete geçireceğimiz “Bilim Pursaklar” sınıfı için, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kılıçgil ile protokol imzaladık. Öğrenmeyi, takım olma ve birlikte çalışmaya hazır olan öğrencilerimizi, “Bilim Pursaklar” sınıfına bekliyoruz’’ dedi.