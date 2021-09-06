Başkan Erdem öğrencileri unutmadı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okulları ziyaret ederek, minik öğrencilere beslenme kutusu hediye etti.

Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Nilüfer’deki okulları ziyaret ederek, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine beslenme kutusu armağan etti. Her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği bozmayan Başkan Erdem, okula başlayan çocukların ilk gün heyecanlarına da ortak oldu. İrfaniye ve Konaklı mahallelerindeki ilkokullara giden Başkan Turgay Erdem, öncelikle okul yöneticileri ve öğretmenler ile bir araya gelerek başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini diledi. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Başkan Erdem, okulda ilk gün heyecanı yaşayan miniklerle buluştu. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Erdem, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek çocuklara beslenme kutusu hediye etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Erdem, “Bugün uzun bir aradan sonra milyonlarca öğrencimiz yüz yüze ders başı yaptı. İnşallah pandemi sürecini bir ân önce tamamen atlatır ve eski günlere döneriz. Bu süreçten en çok çocuklarımız yara aldı. Umarım öğretmenlerimizin çalışmalarıyla öğrencilerimiz eksiklerini tamamlayarak istenen seviyelere gelecektir. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.