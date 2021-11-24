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Başkan Deveci: “Öğretmene öğretmenlik yaptıracak olan yüreğindeki çocuk sevgisidir”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, “Öğretmene öğretmenlik yaptıracak olan yüreğindeki çocuk sevgisidir. Onlardaki o çocuk sevgisinin eksilmemesini diliyorum” dedi.

Eğitim 24.11.2021, 17:25
Başkan Deveci: “Öğretmene öğretmenlik yaptıracak olan yüreğindeki çocuk sevgisidir”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, “Öğretmene öğretmenlik yaptıracak olan yüreğindeki çocuk sevgisidir. Onlardaki o çocuk sevgisinin eksilmemesini diliyorum” dedi.

Başkan Cemil Deveci, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Balaç İlkokulu, Denizevleri Ortaokulu, Recep Tanrıverdi Ortaokulu ve AtaÇocuk Kreşi Atakent Şubesi’nde öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Deveci, öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Deveci ziyaretlerinin ilkini Balaç İlkokulu’na gerçekleştirdi. Eşi Av. Gülay Deveci’nin de eşlik ettiği ziyaretlerde öğretmenlerin tek tek Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Deveci, daha sonra öğretmenlerle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü pastası kesti. Cemil Deveci ile eşi Gülay Deveci’nin bir sonraki ziyareti Denizevleri Ortaokulu’na oldu. Ziyarette, Denizevleri Ortaokulu’na hayata geçirdiği Denizin Kanatları Projesi nedeniyle Örnek Okul Sertifikası da verildi.

AtaÇocuk’tan 80 okula hediye

Öte yandan AtaÇocuk Kreşi personeli Atakum genelindeki tüm okullar için hediye kurabiye ile cam fanus içerisinde çiçekler hazırladı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 80 okula ziyaret gerçekleştiren Atakum Belediyesi ekipleri öğretmenlere hediyelerini takdim etti.

“Öğretmene öğretmenlik yaptıracak olan yüreğindeki çocuk sevgisidir”

Son olarak AtaÇocuk Kreşi Atakent Şubesi’ni ziyaret eden Başkan Deveci, burada öğretmenlere hediyelerini takdim etti ve öğretmenlerle birlikte pasta kesti. Başkan Deveci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tüm öğretmenlerimiz adına bazı okullarımızdaki öğretmenlerimizi ziyaret ettik ve Öğretmenler Günü’nü kutladık. Çocukların gülücüklerinin arasına katıldık. Onların eğitimleri ve sorunlarıyla ilgili bilgi aldık. Son olarak Atakum Belediyesi’nin okulu AtaÇocuk Atakent Şubesi’ni ziyaret ettik. Atakum Belediyesi okul öncesi eğitime çok önem veriyor. Bu alandaki eğitimin kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bugün de öğrencilerimizle birlikte öğretmenlerimizin gününü kutladık. Çocuklar bizim için çok önemli. Geleceğimizi onlarla var etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz sözü boşlukta kalan bir söz olmamalı. Geleceğimizi yönetebilecekleri şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, farkındalık oluşturmaya ve kendi yaptıklarımızla örnek olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlik bir meslek dalı olması ötesinde, kutsal bir meslek. Çocuğu sevmeden, yüreğinde hissetmeden onları eğitemezsiniz, tam gün mesai yapamazsınız. Ben hiçbir öğretmenin maaş karşılığı öğretmenlik yaptığını düşünmüyorum. Öğretmene öğretmenlik yaptıracak olan yüreğindeki çocuk sevgisidir. Onlardaki o çocuk sevgisinin eksilmemesini diliyorum.”

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