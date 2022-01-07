Başarılı öğrencilere ödül

Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen mesleki yarışmalarda önemli başarılar kazanan Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe tarafından ödüllendirildi.

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında her yıl geleneksel düzenlenen mesleki yarışmalar, Bursa merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirildi. Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, ezan okuma yarışmalarında iki birincilik kazandı. 8. sınıf öğrencisi Eren Akman ortaokullar arasında, 12. sınıf öğrencisi Semih Akman ise liseler arası ‘Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında’ Bursa birincisi oldu. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi Zeynep Zehra Ayar da ortaokullar arası Hafızlık Yarışmasında Bursa ikincisi olarak derece aldı. Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve okul müdürleri ile birlikte makamında kabul ederek tebrik etti. Yarışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Altıntaş, dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.