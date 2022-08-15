Başarılı öğrenciler bu üniversiteyi tercih etti

Savunma sanayi ve tarım bilimleri üzerinde ihtisaslaşarak bu yıl ilk kez lisan öğrencisi kabul eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine başarılı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi, üniversitenin tüm bölümleri yüksek puanlı öğrencilerle doldu.

ÖSYM, bugün YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Başarılı birçok öğrencinin tercihi Türkiye’nin en genç devlet üniversitelerinden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Bu yıl ilk kez lisans öğrencisi kabul edilmesine rağmen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin tüm kontenjanları yüksek puanlı öğrencilerle doldu.

İngilizce eğitim verilen Uçak Mühendisliği 466,25768 puanla, İngilizce eğitim verilen Bilgisayar Mühendisliği bölümü 469,40908 puanla, İngilizce eğitim verilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 471,06010 puanla ve Bitki Koruma bölümü ise 433,80655 puanla öğrenci aldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültelerinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları ile göz doldururken 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini ağırlayacak.

Yeni nesil devlet üniversitesi olarak Uzay ve Uçak mühendisliğiyle birlikte Bitki Koruma bölümüyle de dikkat çeken üniversite, Türkiye’nin göz bebeği olan savunma kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalar doğrultusunda öğrencilerine, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi önemli kuruluşlarla birlikte çalışma fırsatı tanıyor. Birçok yüksek lisans öğrencisi mezun olmadan bu kuruluşlarda iş imkânı bulup çalışmaya başladı.