Başarılı LGS hazırlığı, İTÜ ETA Vakfı öğrencilerini hayallerindeki lise ile buluşturdu

Uzaktan eğitim sürecinde de LGS’ye en doğru şekilde hazırlanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tüm öğrencileri, hayalini kurdukları liselere yerleşmeyi başardı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren ise liseye başlayacak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak, “Lise öğrenimine kolejimizde başlayacak öğrenciler, İTÜ’nün 250 yıllık deneyiminden faydalanmaya devam edecek” dedi.

Lise adayı öğrenciler 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 05-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre ilk yerleştirme sonuçları 26 Temmuz tarihinde açıklandı.

Sınava uzman akademik kadrosu ile doğru bir şekilde hazırlanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Galatasaray, Atatürk Fen, Ankara Fen, İzmir Fen, Robert, İTÜ ETA Vakfı Doğ Koleji- Anadolu, Fen ve Fen ve Teknoloji Liseleri gibi Türkiye’nin önde gelen daha birçok başarılı liselerine yerleşti.

LGS’ye Hazırlık Programı ile başarıya ulaştılar

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji LGS’ye Hazırlık Programı ile sınava sistemli, disiplinli, nitelikli ders içerik ve programları yanında uzman eğitim kadrosuyla hazırlanarak başarıya ulaştıklarını belirten öğrenciler, iyi bir lise kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, öğrencilerinin istedikleri liselere yerleşme başarısı ile gurur duyduklarını söyleyerek, “Uzaktan eğitim sürecinde de sınava hazırlanan öğrencilerimize aynı özeni gösterdik. Amacımız; içinde bulunduğumuz çağın gerekleri doğrultusunda bireylerden beklenen yetkinlik, bilgi ve deneyimi öğrencilerimize kazandırmaktır” dedi.

Lise öğrenimine İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde devam edecek öğrenciler, İTÜ’nün 250 yıllık deneyiminden faydalanmaya devam edecek.

Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anadolu, Fen ve Fen ve Teknoloji Liselerine yerleşen öğrencilerin yine İTÜ’nün 250 yıllık deneyimi ile daha da güçlenen Doğa Kolejinde 21. yüzyıl becerilerine uygun bir eğitim sistemi ile geleceğin bilim insanı, sanatçısı, mühendisi olarak yetişmeye devam edeceğini ifade etti.

Özeren, lise eğitimine başlayacak tüm öğrencilere şu önemli tavsiyelerde de bulundu; “Kişilik özelliklerinin, yeteneklerinin, ilgilerinin ve becerilerinin farkında olan bireyler olsunlar. Kariyer planlama adımlarına bağlı olarak kariyer hedefleri oluştursunlar. Lise hayatları boyunca kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini akademik ve sosyal yönden geliştirsinler. Bilimsel araştırma becerileri kazanabilmeleri adına mutlaka en az bir bilimsel projede yer alsınlar. Üniversiteye hazırlık sürecinde güçlü bir akademik destek ve kendilerini yakından takip eden sağlıklı yönlendirmeler yapan bir danışmanlık desteği alsınlar. Akademik becerilerinin yanı sıra çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk projelerinde yer alsınlar. Kariyerlerinde daha başarılı olmaları için gerekli iş ağını sağlayacak, iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı sempozyum, zirvelere ve kariyerlerine destek sağlayacak sertifika ve diploma programlarına katılmalarını öneriyorum.”