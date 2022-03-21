Başarılı iş adamı 4 kütüphanenin kitaplarını karşıladı

Kanada’da en başarılı iş adamları ödüllerine layık görülen Fesih Zeki Mert, memleketi Bingöl’de ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında dört okul kütüphanesinin kitaplarını karşıladı.

Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Kanada’nın birçok kamu kurumunun yapılarını inşa eden Van Horne Construction Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, İstanbul ve memleketi Bingöl’e de önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Bölgenin kalkınması için girişimlerde bulunan Mert, Bingöl başta olmak üzere bölge esnafının üretimlerini Kanada’ya ihraç etmesi için de çalışmalara başladı.

Yatırımlarının yanı sıra çocukların ve gençlerin okumalarını teşvik etmek için sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Mert, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Bingöl Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulu, Genç Çamlık İlkokulu, Solhan Veli Tuğa İlkokulu ve Karlıova Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu kütüphanelerinin kitaplarını bağışladı. Karlıova Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu Kütüphanesi aynı zamanda öğrenciler için etüt merkezi olarak tasarlandı. Ayrıca kütüphanelere Fesih Zeki Mert ismi verildi. Hayırsever iş adamı Fesih Zeki Mert’e Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve okul müdürleri, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti