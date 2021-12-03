banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Haberi duyan kuyumcuya koştu!

Başarılı akademisyenlere ödül

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), başarılı akademik ve idarî personeli taltif etti.

Eğitim 03.12.2021, 11:55
Başarılı akademisyenlere ödül

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), başarılı akademik ve idarî personeli taltif etti.

Üniversitede görev yapan akademisyen ve idarî personelin 2020 yılında gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar arasında yapılan değerlendirmeler neticesinde; ’Bilim’, ’Özel’, ’Teşvik’ ve ’Hizmet’ başlıkları altında ödüller verilmesi kararlaştırıldı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende akademisyen ve idari personele ödülleri takdim edildi. Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Üniversite Üst Yönetimi, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Açılış programında kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin ve Bursa’nın önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin gelişmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. 46 yıllık mazisi bulunan Üniversitenin her geçen yıl kurumsallaşma yönünde ciddi adımlar attığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bursa’nın ortak aklı konumunda bulunan Üniversitemiz, koca bir çınar misali her geçen gün daha da gelişiyor. Bugün geldiğimiz noktada 70 bin öğrencisi, 7 bin akademik ve idari personeli ile adeta bir Anadolu ilinin büyüklüğünü yakaladık. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk başladığımız günden itibaren bu kuruma hizmet eden, en üstten en alt kademedeki personeline kadar herkesin bir emeği bulunuyor. Daha iyiye ulaşmak, daha iyisini yapabilmek için gecesini gündüzüne katan tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyorum, her birine minnettarız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, emekli olanlara afiyet, aramızda olanlara da sağlık ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yönetim olarak personelin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla bir ödül töreni düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Rektör Kılavuz, 2020 yılının baz alındığını ve bundan sonraki senelerde de aynı şekilde ödül törenlerinin düzenleneceğini söyledi. Kılavuz konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bilim, Özel, Teşvik, Grup Başarı ve Hizmet olmak üzere toplam 5 kategoride akademik ve idari personelimizi ödüllendireceğiz. Asıl amacımız aidiyet duygusunun güçlendirilmesidir. Kendini bu kuruma ait hisseden personelin daha azimli çalışacağına inanıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, hepimizin ortak sevinci ve gurur abidesidir. Bu kurumu birlikte çalışarak hak ettiği noktaya çıkaracağız. Bunu el ele gönül gönüle ve beraberlik içerisinde yapacağız” dedi.

Ödül almak için sahneye çıkan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise üniversiteleri, toplumun ve şehrin ortak aklı olarak gördüğünü vurguladı. Bu aklı kullanmanın kent için çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan İbrahim Burkay; “Bilgi temelli fikirleri ürüne çevirebilmek, toplumun zenginleşmesindeki en temel dinamiklerden biridir. Bugün ödülünü almış olduğumuz ve BTSO ile Üniversitemizin belki de en stratejik ortaklıklarından biri ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Transfer Ofisi, bu bilgiye dayalı fikirlerin ürüne dönüşmesinin en önemli merkezlerinden biridir. Gerçekten çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Üniversitemizle birlikte geçmişten bugüne çok güzel ilişkiler içerisindeyiz. İnşallah bu birlikteliği arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ’Bilim’, ’Özel’, ’Teşvik’ ve ’Hizmet’ kategorisindeki ödüller personele takdim edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7