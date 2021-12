Başarılı akademisyenlere ödül

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), başarılı akademik ve idarî personeli taltif etti.

Üniversitede görev yapan akademisyen ve idarî personelin 2020 yılında gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar arasında yapılan değerlendirmeler neticesinde; ’Bilim’, ’Özel’, ’Teşvik’ ve ’Hizmet’ başlıkları altında ödüller verilmesi kararlaştırıldı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende akademisyen ve idari personele ödülleri takdim edildi. Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Üniversite Üst Yönetimi, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Açılış programında kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin ve Bursa’nın önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin gelişmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. 46 yıllık mazisi bulunan Üniversitenin her geçen yıl kurumsallaşma yönünde ciddi adımlar attığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bursa’nın ortak aklı konumunda bulunan Üniversitemiz, koca bir çınar misali her geçen gün daha da gelişiyor. Bugün geldiğimiz noktada 70 bin öğrencisi, 7 bin akademik ve idari personeli ile adeta bir Anadolu ilinin büyüklüğünü yakaladık. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk başladığımız günden itibaren bu kuruma hizmet eden, en üstten en alt kademedeki personeline kadar herkesin bir emeği bulunuyor. Daha iyiye ulaşmak, daha iyisini yapabilmek için gecesini gündüzüne katan tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyorum, her birine minnettarız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, emekli olanlara afiyet, aramızda olanlara da sağlık ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yönetim olarak personelin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla bir ödül töreni düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Rektör Kılavuz, 2020 yılının baz alındığını ve bundan sonraki senelerde de aynı şekilde ödül törenlerinin düzenleneceğini söyledi. Kılavuz konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bilim, Özel, Teşvik, Grup Başarı ve Hizmet olmak üzere toplam 5 kategoride akademik ve idari personelimizi ödüllendireceğiz. Asıl amacımız aidiyet duygusunun güçlendirilmesidir. Kendini bu kuruma ait hisseden personelin daha azimli çalışacağına inanıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, hepimizin ortak sevinci ve gurur abidesidir. Bu kurumu birlikte çalışarak hak ettiği noktaya çıkaracağız. Bunu el ele gönül gönüle ve beraberlik içerisinde yapacağız” dedi.

Ödül almak için sahneye çıkan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise üniversiteleri, toplumun ve şehrin ortak aklı olarak gördüğünü vurguladı. Bu aklı kullanmanın kent için çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan İbrahim Burkay; “Bilgi temelli fikirleri ürüne çevirebilmek, toplumun zenginleşmesindeki en temel dinamiklerden biridir. Bugün ödülünü almış olduğumuz ve BTSO ile Üniversitemizin belki de en stratejik ortaklıklarından biri ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Transfer Ofisi, bu bilgiye dayalı fikirlerin ürüne dönüşmesinin en önemli merkezlerinden biridir. Gerçekten çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Üniversitemizle birlikte geçmişten bugüne çok güzel ilişkiler içerisindeyiz. İnşallah bu birlikteliği arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ’Bilim’, ’Özel’, ’Teşvik’ ve ’Hizmet’ kategorisindeki ödüller personele takdim edildi.