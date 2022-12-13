Başarılı akademisyenler ödüllendirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ), 2021 yılında üniversitenin akademik performansına en çok katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) terfi alan aynı zamanda üniversiteye 2021 yılında en çok katkı veren akademisyenlere ödül ve başarı belgelerinin sunulduğu “ Akademi Ödül Töreni” HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu’nun katılımıyla gerçekleşti.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu törende yaptığı konuşmada, “Bugün; 15 bine yakın mezunu, 8 bine yakın öğrencisi, donanımlı akademik ve idari personeli ile güçlü bir aile olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, kurulduğu ilk günden itibaren akademik bilgisi ve mesleki donanımı ile fark oluşturuyor. Dünyanın en yeşil 298’nci kampüsüne sahip olan, yüzde 50’nin üzerindeki bursluluk oranı ile öğrencilerine en çok burs veren ilk 10 üniversite içerisine yer alan, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite içerisinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğrenci odaklı yaklaşımları neticesinde öğrencilerini en çok memnun eden üniversiteler arasında yer almaktadır. Üniversitemiz, TÜBİTAK öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ sıralamasında geçen yıl vakıf üniversiteleri arasında 8’inci sıraya yerleşerek bu alandaki başarısını da perçinlemiştir. Akademisyenlerimizin saygın uluslararası dergilerde yapmış olduğu bilimsel yayınlar ve bunlara verilen atıflar geçen yıl yüzde 50 ve yüzde 100 oranında artmıştır” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; “Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), kurulduğu andan itibaren bilimin beşiği olarak, girişimci ve yenilikçi bir vizyon ile; insanına, ülkesine, dünyaya ve tüm insanlığa değer katan bilimsel çalışmaları ve Ar-Ge çalışmalarını, ve elbette bu süreçte var gücü ile çalışan bilim insanlarını daima desteklemektedir. Sizlerin yapmış olduğu değerli bilimsel çalışmalar, üretmiş olduğunuz eserler, yazmış olduğunuz makaleler, almış olduğunuz atıflar, yapmış olduğunuz projeler ve tescillemiş olduğunuz patentler, üniversitemizi yükseköğretim ekosisteminde saygın bir konuma ulaştırmıştır. Atalarımızın da dediği gibi; “marifet iltifata tabidir”! Sizlerin başarıları, üniversitemizin başarısıdır ve hiç kuşkusuz yapacağımız yeni çalışmaların en güçlü motivasyon kaynağıdır” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, bilimsel araştırmaları ve uluslararası yayınları ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunan akademisyenleri tebrik etti. Törene, HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, protokol mensupları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Akademisyenler ödüllendirildi

Yaptıkları bilimsel çalışmalar ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik performansına en çok katkıyı sunan öğretim elemanları, törende ödül heyecanı yaşadı. Bu çerçevede, saygın indeksli dergilerde en çok yayın yapan, saygın indeksli dergilerde en çok atıf alan, TÜBİTAK proje başvuruları kabul edilen, ulusal/uluslararası patenti tescillenen, akademik teşvik puanı en yüksek olan ve akademik unvanları yükseltilen akademisyenlere ödülleri takdim edildi.