Başarıdan başarıya koşuyorlar

Esenyurt Bey-Koop. Ali Çebi Ortaokulu, başarıdan başarıya koşuyor.

Başarıları ile adından sıkça söz ettiren okulun müdürü Özkan Dağ, hedeflerinin projelerinin sürekliliği ile Türkiye’nin en iyi okulları arasında yerlerini almak olduğunu söyledi.

Dağ, "Biz öğrenci, öğretmen, veli ve idari kadromuz ile bir bütünüz. Başarılarımızı bu birlik ve beraberliğimize borçluyuz. Çalışmalarımızı tam bir aile ortamı içerisinde inanarak yürütüyoruz ve başarılarımızın sırrı da buna bağlıdır. Yaptığımız tüm çalışmalarımıza koşulsuz destek veren ilçe Kaymakamlığımız ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bizlere bu başarıları yaşatan öğrenci, öğretmen, veli ve idari kadromuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin başarılarını anlatan Dağ, "İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) Matematik alanında 5-6. sınıflar arası ilçe birinciliği, 17. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (URFODU) Altın Madalya, Mathletics Ulusal Türkiye Turnuvası 5. sınıflar Türkiye birinciliği, TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Coğrafya alanında İstanbul Avrupa Bölge üçüncülüğü, Tales Matematik yarışması tam puan, İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) Matematik alanında 5-6. sınıflar arası bronz madalya, İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) Ortaokul Bilgisayar alanında bronz madalya, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ortaokul Bilgisayar alanında gümüş madalya, İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) Ortaokul Bilgisayar alanında altın madalya, 2 adet Türkiye Patent Kurumu Tasarım Tescil Belgesi, 18. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (URFODU) tam puan, Atatürk Fen Lisesi Ortaokul Matematik Yarışması Gümüş Madalya, Avrupa genç bilgisayar olimpiyatları alanında bronz madalya ve birçok alanda madalya ve kupa aldık" dedi.

Son yıllarda Liselere Giriş Sınavında 12 öğrencilerinin fen liselerine, 80 öğrencinin de nitelikli okullara gittiğini belirten Dağ, "Okul Aile Birliğinin destekleri ve Türkçe öğretmenlerimizin öncülüğünde Ankara Üniversitesinde akademisyen olarak görev yaparken şehit edilen Ceren Damar Şenel Kütüphanesi oluşturuldu. Yine Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adının verildiği Futbol Halı Sahamız okul paydaşlarımızın desteğiyle spor isteği, arzusu olan sağlıklı bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda faaliyete geçirilmiştir. Sporun her dalıyla (masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, atletizm) alanında öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Ayrıca doğa sevgisi adına zeytin ağacı, 500 adet lavanta, meyve fidanları ve hayvan sevgisi adına okulumuzda hayvan bakım atölyesi oluşturulmuştur.

Ayrıca okulumuzda öğrencilerimizin sanatsal ilgilerine katkı sunacak resim kursları, halk oyunları çalışmaları, keman kursu, veli eğitimleri gibi farklı ilgili ve zeka türlerine hitap eden çalışmalarımız ile yaşayan okul hedefimizi gerçekleştirmekteyiz" dedi.

Spor salonu olmadan Türkiye şampiyonu olduklarını altını çizen Dağ, "Spor salonumuz olmamasına rağmen Türkiye şampiyonu olan tek voleybol okul takımı Bey-Koop Ali Çebi Ortaokuludur. 1900 öğrencimiz ve 7 Beden Eğitimi Öğretmenine sahibiz" dedi.

Milli takımlara sporcu verdiklerini belirten Dağ, "Türkiye şampiyonluğu ile gururlandığımız gün çok daha önemli bir gurur daha yaşadık. 6 sporcu öğrencimiz Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı ve 2 öğrencimiz kampı başarı ile bitirerek Milli Takım kadrosuna seçildi. Konya Büyükşehir Belediyesi spor kulübüne 2 öğrencimizi, TVF Spor Lisesi spor kulübüne ve okuluna 1 öğrencimiz transfer edildi bundan çok mutlu olduk. Mezun olan öğrencilerimizden 6 sporcumuza özel kolejler 1 sporcumuza TVF Spor lisesi yüzde yüz burs vererek okullarına aldı. 1 öğrencimizde sportif başarısının yanında akademik olarak başarılı olarak Şile Fen Lisesini kazandı" dedi.