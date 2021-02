Başarı Sınavla Ölçülür Mü?

Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, pandemiyle birlikte değişen koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkarak geleceğin eğitiminin tartışıldığı “Bağlantılar” isimli bir çevrimiçi panel serisi sona eriyor.

İlk bölümünün Kasım 2020’de başladığı çevrimiçi panel serisinin altıncı ve son bölümü 4 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de, “Başarıyı #YenidenDüşün başlığıyla gerçekleştirilecek. İstanbul ENKA Okulları Okul Müdürü Dr. Özlem Mecit, TEGV Eğitim Programları Müdürü Devrim Uygan, ve Değişim Elçisi Kubilay Özaydın’ı konuşmacı olacağı bölümün moderasyonunu, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş üstlenecek.

Serinin bu bölümünde “başarı” kavramı tüm boyutlarıyla derinlemesine konuşulacak. “Başarıyı sınavlara indirgemeden, farklı ve bireyselleştirilmiş öğrenme ile başarıyı nasıl sağlarız?”, “21. yüzyılda başarılı olmak ne demek?”, “Eğitime erişimde eşitsizlikler varken, başarıyı nasıl yeniden düşünebiliriz?” gibi pek çok sorunun masaya yatırılacağı buluşma, başarı kavramının yeniden düşünülmesine yol açacak.

Şubat ayının ilk haftasına kadar süren Bağlantılar serisi, her bir bölümde Öğretmen Ağı’nı oluşturan farklı noktaları; Ağ’ı destekleyen vakıfları, öğretmenleri ve paydaşları bir araya getirdi. Türkiye’de örneği nadir bulunan bir ağ olma modeliyle eğitime ilişkin her başlık alanının uzmanlarıyla tartışıldı. Her bölüm, Öğretmen Ağı Youtube kanalından iki haftada bir Perşembe günleri saat 20.00’de yayınlandı.

Yeni normali değil, yeni ihtimalleri arayan sıra dışı bir manifesto

Öğretmen Ağı, herkesi eğitimi yeniden düşünmeye çağıran ve Değişim Elçisi öğretmenlerin kaleme aldığı manifestosunu da kısa bir süre önce yayınladı. Salgınlar, yangınlar, depremler, savaşlar, iklim krizi ve yoksulluğun yarattığı değişken koşulların, insanları her seferinde yeni bir normale sürüklediği ve ileriyi görmekte zorladığına işaret eden manifesto, yaptığı çağrıyla dikkat çekiyor. Değişken koşullar sebebiyle eğitimin, okulların, öğrenmenin ve öğretmenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğu ifade edilen manifesto; “Belirsizliklerin ardındaki yeni normali değil, yeni ihtimalleri arıyoruz” diyerek sıra dışı bir çıkışa imza atıyor. Manifesto aracılığıyla öğretmenler, eğitimle ilgilenen herkesi içinde bulundukları yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Öğrencisinden ayrı kalsa da gidip balkonundan el sallayan, velilerin kaygısını paylaşan, uzaktan eğitim döneminde doğan boşlukları doldurmak için var gücüyle çalışan öğretmenlerin çağrısı, okul idarecisinden velisine, öğrencisinden servis şoförüne eğitimin bir parçası olan herkese “Yeni ihtimalleri birlikte tasarlayalım” diyor. Öğretmenlik, okul, veli; eğitimin içeriği, öğrencilik ve başarı gibi eğitimin içine sıkıştığı kalıplar kırmaya, bir arada olmanın verdiği güçle, eğitimi yeniden düşünmeye davet ediyor.