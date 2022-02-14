Başakşehirli öğrenciler 12’den vurdu

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir’deki liseler arasında düzenlen paintball kızlar turnuvasında final heyecanı nefesleri kesti. Şampiyonluğa ulaşan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nden “Bedel Ödendi” takımı, İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları’nda, büyük finaller öncesindeki ilçe turnuvaları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul paintball turnuvası kızlar kategorisinde Başakşehir’i temsil edecek takım belli oldu. Başakşehir Spor Parkı’ndaki final mücadelesini kazanan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nden “Bedel Ödendi” takımı, birinci olarak kupayı kaldırdı.

6 bin kişi arasından ilk üçe girdiler

Final maçının ardından gerçekleştirilen törenle ilk üç takıma ödülleri verildi. Yaklaşık 6 bin 500 öğrencinin katıldığı turnuvada; TOKİ Kayaşehir MTAL’den “Pluton” takımı ikinci, İTO Başakşehir Kız AİHL’den “Bihter Ziyagil” takımı ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlar, kupa töreninden n sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.